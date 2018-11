Sellan un restaurante, una droguería y dos pescaderías en Cartagena

Con el fin de preservar la salud de cartageneros y turistas, la administración del alcalde Pedrito Pereira Caballero, a través del Dadis, desarrolla permanentemente operativos de vigilancia y control a los negocios que expenden alimentos preparados, productos alimenticios y medicamentos.

Los técnicos y profesionales de salud desarrollaron operativos de vigilancia y control en tiendas, restaurantes, ventas de productos cárnicos y pescados y droguerías en las poblaciones de Pasacaballos y Tierra Bomba y los barrios Villa de Aranjuez y El Laguito, en Cartagena.

En los operativos realizados en Pasacaballos se intervinieron dos tiendas donde se encontró que 17 paquetes de carnes frías y 10 unidades de salsa de tomate en bolsa estaban con fechas de vencimiento expiradas por lo que se procedió a su decomiso.

En Tierra Bomba, en las tiendas "Honor a la Virgen del Carmen" y la "Panadería Pana", se estableció que tienen condiciones sanitarias estables para la distribución de sus productos, sin embargo se estaban comercializando medicamentos, los cuales solo pueden y deben ser vendidos en droguerías, debido a que algunos eran de venta con fórmula médica y no se encontraban almacenados en las condiciones dadas por el fabricante, y de igual forma, las tiendas no están autorizadas para el comercio al por menor de esta clase de productos, por lo que se decomisaron 820 unidades de diferentes tipos de medicamentos.

A los expendios de pescado fresco de Pasacaballos se les aplicó medida sanitaria de suspensión de actividades, ya que al hacer la evaluación de los requisitos sanitarios se evidenció que no cumplían las normas de sanidad ni los requisitos exigidos necesarios para su funcionamiento.

"Durante las acciones para prevenir que se expendan alimentos o productos preparados que no ofrezcan garantías para su consumo, en el barrio El Laguito se inspeccionó el restaurante "La Diana del Laguito", el cual no contaba con un área de preparación de alimentos protegida que previniera el ingreso de plagas y roedores, se encontraron las tablas de picado de madera, las manipuladoras de alimentos no tenían uniforme adecuado y portaban accesorios o prendas en su cuerpo, el programa de capacitación estaba desactualizado, los equipos de congelación y refrigeración en mal estado de conservación, no manejan procesos ni procedimientos para control de plagas, y no registran actividades diarias de limpieza y desinfección de equipos y utensilios, por lo cual se emitió concepto desfavorable para su funcionamiento, y de manera inmediata se aplicó medida sanitaria de suspensión de actividades", dijo Gustavo Orozco Lorduy, líder del Programa de Vigilancia y Control de Alimentos y Medicamentos del Dadis..

Los técnicos y profesionales de salud del Dadis también realizaron visitas de inspección a tres droguerías en el barrio Villas de Aranjuez, de las cuales en una de ellas, la droguería "BYB del Caribe", detectaron irregularidades para su funcionamiento.

En este negocio se evidenció que no era independiente de la vivienda y el área destinada para la comercialización de medicamentos es muy pequeña, por lo que se emitió concepto técnico desfavorable y se aplicó medida de suspensión de actividades.

"El Dadis a través del Programa de Vigilancia y Control de Alimentos y Medicamentos, hace un llamado a la ciudadanía a que adquieran los productos en expendios reconocidos y verifiquen las fechas de vencimiento y el estado de los mismos, para que garanticen su calidad e inocuidad para su consumo", agregó Antonio Sagbini Fernández, director del Dadis.

El propósito de los operativos del Dadis no es sólo sancionatorio, sino también el de lograr que los propietarios de los negocios donde se expenden comidas o productos alimenticios, crudos o cocidos o medicamentos cumplan con los requisitos y las normas higiénico sanitarias para evitar que se atente contra la salud, integridad, e incluso la vida de los clientes.