Dignidad Agropecuaria amenaza con paro contra la ley de financiación

El fiscal de dignidad agropecuaria y líder cafetero del Quindío Carlos Arturo López dijo que ante la propuesta del gobierno de gravar los productos de la canasta familiar con IVA, el miércoles que viene se va a definir en Bogotá la fecha para el inicio de un cese de actividades agropecuarias en contra de esa iniciativa, pues no puede ser justo que esto ocurra, cuando los insumos que se importan siempre han sido de alto costo y los tratados de libre comercio ha ido acabando con la producción nacional.

“No puede ser justo lo que el gobierno ha venido haciendo con los campesinos desde hace tanto tiempo, por eso no descartamos un paro, porque son muchas las afujías por las que atraviesa el campo colombiano y además de afectarse la economía para las familias que devengan su sustento de las actividades del campo, se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país”, dijo el líder campesino Carlos Arturo López.

El líder campesino, dijo que, aunque no es lo que quieren, si les toca volver a las calles, no descartan hacerlo, con tal de hacer que el gobierno no grave la canasta familiar.