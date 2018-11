Un río se llevó a un turista bogotano en la Sierra Nevada de Santa Marta

Como Jaime Hernando Bernal Acosta, de 65 años, está identificado el turista desaparecido en la Sierra Nevada Santa Marta tras ser embestido por un río cuando transitaba por el sendero Numake, de camino a las ruinas arqueológicas de Ciudad Perdida.

La búsqueda se ha dificultado porque el suceso se registró en un área de difícil acceso del macizo montañoso, a la que no se llega ni en helicóptero, sin embargo, por vía terrestre han acudido decenas de voluntarios, la Policía de Turismo y organismos de socorro que tratan de encontrar el cuerpo del turista.

Este caso ha generado rechazo de los guías turísticos certificados de Santa Marta que aseguran que el tour en el que viajaba el turista fue vendido de forma ilegal.

“Es un campanazo de alerta porque con este son dos o tres casos de personas que han tenido problemas en los ríos. No se puede tapar el cielo con las manos porque la empresa con la que iba el turista no tiene guías certificados, no han hecho cursos de primeros auxilios o de cuerda, que se requieren para esos servicios”, asegura Javier Amaris, vocero de los guías formales.

Este hecho se registró en medio de la alerta naranja que tiene la ciudad de Santa Marta por la temporada de lluvias que están provocando crecientes súbitas de ríos y quebradas, además, deslizamientos en las vías y senderos.