El béisbol regresó al Once de Noviembre de Cartagena

Lo que parecía un imposible hace apenas un par de meses, se cumplió. El béisbol profesional regresó al máximo escenario de los cartageneros, después de ingentes esfuerzos del Concejo Distrital y la Alcaldía de la ciudad.

El escenario estaba en malas condiciones, no había luz al final del túnel para los Tigres de Cartagena, sin embargo al final se logró poner orden en la casa y poner al equipo a jugar en su hogar natural.

El alcalde Pedrito Pereira estuvo al frente del rescate del béisbol, una inyección de 600 millones a los Tigres de Cartagena y la inversión que se le hizo al Once de Noviembre para recuperarlo lo hicieron posible. En la ‘opening night‘, lanzó la primera bola y celebró la pelota caliente al lado de la afición.

El concejal Rodrigo Reyes Pereira, del partido Conservador, fue el primero en meter el dedo en la llaga. Dijo que “como doliente del béisbol, nos pusimos a la tarea con otros miembros del concejo para no dejar morir al béisbol, no era posible que los Tigres no estuvieran”.

A la aprobación de los recursos le siguió la gestión del alcalde, “le dijo sí al béisbol, se apropió del tema y gracias a él y a Dios pudimos tener al equipo listo para participar en la temporada, con expectativas altas de estar entre los finalistas”, dijo el concejal Reyes.

Con los 600 millones el equipo cubre todas las necesidades, pago de nómina, compra de elementos, uniformes y contrataciones. También están contempladas clínicas de pelota con niños de varios sectores de Cartagena, en retribución al apoyo de la Alcaldía.

El concejal Reyes invitó a la afición a apoyar al equipo, a pesar de la derrota en la noche de estreno ante Caimanes, considera que “al equipo le ganó la ansiedad, pero se puede recuperar. Crean en el equipo, hay peloteros buenos, las contrataciones son importantes, y figuras como Pomare, Pérez y Milton Ramos que hacen que este equipo esté a la altura”.

Javier Batista, aficionado a la pelota caliente y residente en Olaya Herrera, afirmó. “La emoción es gigante cada que juega Tigres, agradezco mucho todo el esfuerzo que se hizo para tener béisbol porque como aficionados estábamos devastados con la noticia que no se iba a jugar”.

Con su pequeño hijo asisten regularmente al Once de Noviembre y reconocen que se le metió la mano al escenario. “Está mejorado en comparación a la temporada pasada. Creo que también hay un buen equipo, así que anhelamos ver esto como en 2014 cuando fuimos campeones, ojalá se acaben estos 4 años de decepciones”.

