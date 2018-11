Debate sobre PAE fue aplazado en el Concejo de Cartagena

Para este viernes en el Concejo Distrital de Cartagena estaba programado un debate de control político sobre el Plan de Alimentación Escolar y dos audiencias públicas correspondientes al Proyecto de Acuerdo 137 de vigencias futuras ordinarias y el Proyecto de Acuerdo 135 sobre institucionalización del 1° de noviembre como día para reconocer las virtudes de los niños.

La audiencia del proyecto de acuerdo no. 135 “Por medio del cual se institucionaliza el primero de Noviembre como el día para el reconocimiento de valores, acciones, destrezas, logros y virtudes a los niños de la ciudad de Cartagena y sus corregimientos”, no contó con ninguna participación de ciudadanos, funcionarios o concejales.

En la audiencia del proyecto de acuerdo No. 137 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para comprometer con cargo al presupuesto de 2019 – vigencias futuras ordinarias”, se contó con la participación del ciudadano Alfredo Raad Hernández, quien presentó varias inquietudes sobre el proyecto en cuestión y expresó que el mismo induce a error al Alcalde y al Concejo, pues la Secretaría de Hacienda se extralimita en sus funciones, ya que a esta entidad no le corresponde la contratación de vehículos, arriendo de inmuebles, impresiones, servicio de mensajería, ni la implementación de la Ley de Archivos.

Raad señaló que en algunos apartes la justificación del proyecto es demasiado general y se ameritan estudios técnicos y jurídicos específicos. Además, mencionó que antes de implementar la Ley de Archivos es necesario efectuar el traslado o mejora de condiciones del archivo general distrital. Por lo anterior, solicitó al Concejo votar negativamente lo referente a temas de hacienda e implementación de Ley de Archivos y que se modifique lo relacionado a arriendos.

Frente a estas inquietudes, el concejal César Pión (La U) pidió a la Administración dar respuesta a los señalamientos realizados por el ciudadano.

Al respecto, el Secretario de Hacienda, William Valderrama, expresó que con este proyecto la Administración busca cumplir con el principio de planeación y prever correctamente aquellas contrataciones indispensables para el funcionamiento de las Secretarías.

Valderrama indicó que se dará respuesta técnica a los planteamientos del ciudadano y aclaró que en junio de este año se venció una orden perentoria impuesta por Archivo General de la Nación, que obliga al Distrito a llevar a cabo adecuaciones y mejoramientos en el archivo distrital.

En el mismo sentido, el director de presupuesto, Gustavo Martínez, dejó claro que no se está induciendo a error al Concejo pues la Secretaría tiene la certeza de que no hay vicios de legalidad en el proyecto. Sobre la presunta extralimitación de funciones, explicó que las contrataciones no corresponden a Hacienda sino a cada unidad ejecutora encargada, sin embargo, lo que sí atañe a la Secretaría de Hacienda es presentar la solicitud de vigencias futuras.

El funcionario dio un parte de tranquilidad a los presentes ya que el proceso se encuentra debidamente soportado y dio certeza de que no hay usurpación de funciones ni prevaricato.

Continuando con el orden del día, estaba programado el debate de control político sobre el Plan de Alimentación Escolar; para esta citación se contaba con la presencia en plenaria de la Secretaria de Educación, Claudia Almeida; el jefe de Control Interno, Juan Carlos Frías; William Matson, Personero Distrital y representantes del DADIS.

Como concejal citante Judith Díaz (Cartagena con Firmas) solicitó a la plenaria aplazar este debate ya que la Secretaría de Educación no ha dado respuesta al cuestionario enviado. Díaz resaltó que el PAE es un programa que contribuye a la permanencia en el sistema educativo mediante la alimentación de la población infantil vulnerable, sin embargo, durante este año ha habido inquietudes alrededor de la planeación, contratación y operación del PAE, motivo por el cual con este debate se buscaba propiciar un espacio a la Secretaría de Educación para aclarar la situación.

Díaz resaltó que este debate debe llevarse a cabo antes de finalizar el periodo de sesiones ordinarias, teniendo en cuenta que las vigencias futuras que asegurarían la operación del PAE en 2019 están en trámite en la Corporación y además el programa se encuentra en la mira de todos los entes de control.

A su turno, la Secretaria de Educación, Claudia Almeida, manifestó que luego de verificar en el sistema de correspondencia de esta entidad pudo darse constancia de que el cuestionario no fue recibido en la Secretaría.

El concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) expresó que debe hacerse un llamado de atención a la Alcaldía, pues estas situaciones no deben ocurrir, especialmente ante temas de gran importancia para los ciudadanos. En ese sentido, el concejal David Caballero (Conservador) solicitó a la Oficina de Control Interno investigar lo ocurrido.

Aprovechando la presencia en plenaria de la Secretaria de Educación, el concejal Óscar Marín (Conservador) presentó varias inquietudes y observaciones sobre la operación del PAE durante esta vigencia, algunas de sus consideraciones fueron:

Una vez se declaró desierto el proceso licitatorio para encontrar un operador, debió realizarse un proceso de selección abreviada pero se entregó el PAE a la Bolsa Mercantil, entidad que funge como comisionista o intermediaria.

Existe un posible detrimento del erario público ya que de los recursos destinados a la alimentación escolar, la Bolsa Mercantil y el corredor designado para determinar un operador, obtienen una comisión.

El operador actual no está cumpliendo lo establecido en la resolución 29452 de 2017, donde se exige que la minuta aprobada sea publicada en un lugar visible de cada comedor escolar.

A la fecha hay múltiples quejas por el suministro de alimentos, el pago a las manipuladoras de alimentos no se ciñe a lo acordado y no se les ha vinculado a seguridad social; ante estas irregularidades, el concejal expresó que la Secretaria de Educación no debe cometer el error de contratar nuevamente con la Bolsa Mercantil.

Teniendo en cuenta que no existe una relación contractual entre el Distrito y el operador, la Secretaría no cuenta con las herramientas necesarias para reclamar por la prestación del servicio y debe hacerlo a través de Correagros.

En la minuta patrón que debe seguir el operador se estipula que solo 2 veces a la semana deben entregarse derivados de cereal, sin embargo, en la minuta que está sirviendo el operador se viene dando derivados de cereal y harina los 5 días de la semana.

Al parecer, la minuta entregada por el operador no fue aprobada por la Secretaría de Educación, ya que no cuenta con las firmas que lo soporten.