“Jamás Oscar Castellanos ha salido a comprar votos”: Alcalde de Armenia

Tras más de un mes de la captura del empresario y ex candidato a La Cámara de Representantes Anuar Oyola, señalado por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, tráfico de votos y violación de topes, habló el actual alcalde de Armenia Oscar Castellanos, quien se desempeñó como gerente de campaña de Oyola, y quien si bien no está vinculado al proceso judicial que enfrentan varios integrantes de lo que fue la campaña política en su momento, si resulta mencionado en medio de un audio de una llamada entre el ex candidato Oyola y un colaborador involucrado en el proceso investigativo, que reveló Caracol Radio Armenia 1150AM a nivel local y nacional, en el que se escucha el nombre del actual mandatario de los armenios y lo relacionan con la presunta entrega de“ayudas” o “colaboraciones” a terceros.

Vale anotar que antes de emitir la nota el martes 13 de noviembre de 2018 en el programa Hoy por Hoy de Caracol Radio que conduce Jhon Hernández, el periodista se contactó con el equipo de comunicaciones de la actual alcaldía de Armenia para dar a conocer la situación, y con el ánimo de encontrar una respuesta con el alcalde o alguien que pudiera contrastar la información, pero no fue posible, lo anterior teniendo en cuenta el comunicado emitido por la administración municipal al respecto, en el que manifestaban que el alcalde estaba presto para entrevistas.

En ese sentido, se aprovechó la convocatoria que se hizo a medios, para dar las conclusiones de una reunión entre el director del Invías Juan Esteban Gil y el alcalde de Armenia Oscar Castellanos, en donde Caracol Radio preguntó al mandatario por los señalamientos y el audio emitido. Textualmente, el señor Castellanos respondió: “Bueno yo me voy a limitar a que sea la ley, a que sea la justicia, yo siempre me he ajustado a la constitución y la ley, yo he sido un hombre respetuoso de las normas, respetuoso de la ley y así lo he profesado durante los cuatro periodos que estuve en el concejo de Armenia, ustedes saben que Oscar Castellanos tiene autoridad, tiene autonomía y lo ha demostrado, esto no es nuevo para mí, yo siempre he tenido la capacidad y autonomía de decirlo no a los proyectos que le hacen daño a la ciudad y a los Armenios. Muy tranquilo, muy tranquilo porque la política de Oscar Castellanos y la familia Castellanos la a hecho de manera limpia, nosotros siempre salimos y yo quiero argumentar algo, jamás en los proyectos de Oscar Castellanos ha salido a comprar un voto, jamás lo ha hecho, siempre hemos una política diáfana, una política que la conocen todos ustedes los periodistas y la conocen los armenios”.

Hay que anotar que en medio de este escándalo por presuntos delitos electorales durante las campañas parlamentarias que pasaron, continúan detenidos: el ex candidato Anuar Oyola y Jhon Jairo Sánchez, quien para los días de su captura se venía desempeñando como titular del Departamento Administrativo de Fortalecimiento, Dafi, en la actual administración local, los demás implicados, aunque están libres siguen vinculados en el proceso.