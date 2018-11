Niño de 5 años fue golpeado por sus compañeros por tener el cabello largo

Un nuevo caso de Bullying se reportó dentro de la institución educativa técnica de Nobsa, colegio ubicado en el casco urbano del municipio. Un niño d prescolar de 5 años, fue atacado por niños de 9 años, quienes reiteradamente lo acosaban psicológica y verbalmente por tener el cabello largo.

La víctima le contó a sus padres que sus agresores, le repetían durante la golpiza, que el cabello largo, era solo para las niñas.

Valentina Jaime, madre del menor, denunció en Caracol Radio que “compañeros que doblan la edad de mi hijo le pegaron en la cara, lo agarraron de manos y pies y lo golpearon contra un árbol, lo arrojaron encima de unas matas que tenían espinas y luego lo arrastraron. Este es el reflejo de una sociedad intolerante, machista, retrograda y violenta, donde no se acepta la diversidad ni la alteridad de las personas y los niños y niñas, y aprenden a naturalizar dese temprana edad, actos de abuso, matoneo y agresión contra sus compañeros”.

El escandaloso manual de convivencia del colegio

Los padres del menor víctima de matoneo, denunciaron que el manual de convivencia del colegio contiene parágrafos obsoletos y que promueven la discriminación y la violencia, tales como el que señala que las alumnas tienen que usar la falda cubriendo la rodilla y no como minifalda, para no promover comportamientos obscenos y poco dignos de imitar frente a sus compañeros o docentes.

Además les prohíben modas juveniles como la de la corriente ‘Emo’ porque según el colegio, “promueven la homosexualidad, la androginia y la muerte”.

El caso ya fue trasladado a la Secretaría de Educación del Departamento, a la Comisaría de familia, a la casa de la mujer de Tunja dentro de otras autoridades, para que hagan lo propio, pero estas, no se han pronunciado al respecto.

Los padres del menor agregaron que su hija de segundo grado, también ha sido víctima de matoneo por parte de uno de sus compañeros de su curso, “al punto de que la niña ya no quiere estar en el colegio. La institución ha hecho el protocolo para tratar de proteger a nuestra hija, pero consideramos que no es suficiente, esta situación es muy traumática y no queremos soportarla más, queremos que se acabe tanta violencia. Nuestros hijos crecen en un hogar totalmente amoroso y libre con ellos, nosotros somos artistas independientes, tenemos un grupo de teatro y títeres en el municipio, y queremos vivir tranquilos, esto no debería pasar en medio de la convivencia de niños tan pequeños”.