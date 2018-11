Camioneros rajan a Duque en sus primeros 100 días y alistan inmovilización

Los primeros 100 días del Presidente Iván Duque no ha traído mayores cambios para los transportadores de carga y según dirigentes del gremio hay mucha buena voluntad, pero pocas acciones dirigidas a mejorar las condiciones del sector.

Advierten que al Gobierno Nacional le ha faltado efectividad para dar cumplimiento a normas que ya están en curso y que no es aceptable, en algunos casos, la excusa de la falta de dinero porque en muchas de las peticiones elevadas no se requiere plata para que del papel pase a la realidad.

Tal es el caso del SICE-TAC, (Sistema de costos del transporte de carga), que según los transportadores está legalmente soportado y a la fecha no se ejecuta permitiendo abusos contra el sector sin ningún control.

Piden además cumplir el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que da vía libre para sacar del mercado a unos 13 mil vehículos mal matriculados que compiten de manera desleal y aún no se hace efectivo.

También alegan porque el Gobierno no mejora las condiciones de los conductores lo que a su juicio se constituyen en un trato indigno, es decir, la segunda causa de muerte en Colombia son los accidentes de tránsito y muchos de estos son resultado del agotamiento de los conductores quienes son sometidos a largas horas de espera para cargue o descargue y los inadecuados lugares para hacer estas esperas.

Argumentan que si el Gobierno tuviera buena voluntad habría implementado cosas tan básicas como una silla, acondicionado un lugar para resguardarse de la lluvia y el sol, un baño o hasta sitios de hidratación.

El director de gestión gremial de ATC, Felipe Muñoz Monroy, reconoce que no es un buen momento para inmovilizar los vehículos y por eso las bases darán un plazo hasta el 23 de noviembre para decidir si van o no al cese de actividades.

“Sería el peor momento para inmovilización pero desafortunadamente el Gobierno no da señales de soluciones y llegamos a los 100 días de Gobierno y la queja permanente, que no hay plata, pero hay cosas que se solucionan con buena voluntad. Es decir, no son cosas que necesitan plata sino voluntad política para solucionar los problemas; y ya la gente está en desesperación y no ven más soluciones que una nueva inmovilización del sector de carga”, aseguró Muñoz Monroy.

De acuerdo con el dirigente gremial ya fue suficiente de las mesas de trabajo, el sector requiere soluciones efectivas.

“Podemos decir que el Gobierno se rajó con el sector transportador y no ha mostrado efectividad, el presidente Duque recibió un sector agotado de mesas de trabajo y quieren soluciones ya y es increíble que no estén cumpliendo la norma, son actos administrativos para cumplirse”, añadió.

Inclusive para los transportadores con sus recientes decisiones, tales como el incremento del combustible el aumento en el pago de peajes, el mismo Gobierno propicia la inmovilización.