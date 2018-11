Sellan 13 colegios privados en Ibagué

Por incumplir en forma reiterada las exigencias de la Secretaría de Educación Municipal, trece establecimientos educativos privados fueron sellados y no podrán matrícular estudiantes para el 2019.

La secretaria de educación de Ibagué, Tatiana Aguilar, informó que estos establecimientos entre instituciones y jardines infantiles llevaban varios años funcionando pero no cumplían con la normatividad exigida por la Ley y recordó que esos planteles educativos no pueden certificar los estudios realizados de los estudiantes que han cursado estudios en esas aulas.

Los establecimientos que no podrán seguir prestando servicios educativos son:

Preparatoria San Sebastián Colegio Cristiano La Sabiduría Colegio Apostólico Colegio Angelo Giuseppe Roncalli Liceo Infantil Semillitas Liceo Infantil Tesoros del mañana Jimeno Rivera Gimnasio pedagógico Onassis Patria School Grandes Triunfadores Jardín Jean Piaget. Lupa y Pincel Juan Jacobo Rosseau

Desde el año 2014 la Secretaría de Educación de Ibagué requirió a los directivos de estos establecimientos pero hasta la fecha no han hecho llegar la documentación que exige el Ministerio de Educación para poder funcionar.

Estos colegios no tienen licencia de funcionamiento, no tienen licencia para registrar la matrícula en el SIMAT, no tienen aprobación de estudios y resolución de costos para el 2019.

Los niños, niñas y adolescentes que estaban vinculados a esos colegios podrán validar sus estudios en instituciones oficiales con el fin de continuar su proceso educativo, puntualizó Aguilar.