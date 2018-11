Juez ordena a periodista disculparse con pastores Arrázola

El Juzgado Décimo Municipal Con Funciones De Garantías De Cartagena ordenó al periodista Edinson Lucio Torres que elimine de su sitio web las publicaciones hecha contra los pastores Miguel y María Paula Arrázola, de la iglesia Ríos de Vida, y además que presente una disculpa por el mismo medio.

Esto, tras una acción de tutela presentada por los líderes espirituales, en la que alegaban la violación del derecho fundamental a un buen nombre, dignidad humana y libertad de culto e integridad moral.

El periodista Lucio Torres solicitó la nulidad de la tutela afirmando que no se podía presentar tal recurso contra un medio de comunicación porque no se solicitó previamente una rectificación, además indicó que el Juzgado Décimo Municipal Con Funciones De Garantías De Cartagena no era el competente para atender el caso, sino un Juzgado del Circuito, pero no consiguió la nulidad.

La juez dio un plazo de 48 horas para atender la orden al periodista Torres. En caso de impugnar la decisión, será la segunda instancia quien reafirme o no si los derechos de los pastores Arrázola fueron violados como lo aseguró el Juzgado Décimo.