Hisgaura es "un puente de ricos" asegura ex subdirector del Invías

El ingeniero Félix Jaimes, ex subdirector de Invías criticó el proyecto del puente de Hisgaura pues asegura que es una estructura para países ricos. En un amplio reportaje concedido a Caracol Radio con el propósito de analizar los problemas que han impedido el funcionamiento de la obra, el ingeniero hizo varias consideraciones, la más importante relacionada con el diseño escogido para la obra del paso elevado en la vía San Andrés - Málaga, en la provincia de García Rovira.

Jaimes Lasprilla explicó que este tipo de puentes atirantados requieren de un mantenimiento permanente pues habrá necesidad de tensar los cables cada 5 años en promedio. En su concepto, el gobierno debió levantar una estructura por voladizos sucesivos como los que efectuó Isagen en la vía a San Vicente de Chucurí. "Con $100 mil millones se podían hacer más obras para mejorar el estado de la carretera Curos Málaga", destacó.

La segunda consideración del ingeniero tiene que ver con el rol del Fondo de Adaptación Nacional, la entidad que contrató el puente para mitigar los efectos de la ola invernal de los años 2010 y 2011. "El peor error fue dejar que el Fondo se encargara de actividades de esta naturaleza lo cual significa una desinstitucionalización del Invías que sí sabe de obras y de licitaciones", explicó el ingeniero Jaimes Lasprilla.

El ex vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga cree que el puente no se va a caer. Citó a sus colegas Ramón Álvarez y Adrián Otero que han estudiado el caso particular de la estructura de Hisgaura. "Sí hubo errores en la construcción pero va a resistir cuando se haga la prueba de carga", expresó en la entrevista.

