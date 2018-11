Un hombre murió ahogado en una cascada de Piedecuesta

Según el reporte de la policía la tragedia familiar ocurrió en la vereda el Cobre, Cascada el Caney subiendo por el barrio el mirador en el municipio de Piedecuesta.

Se conoció igualmente que Pablo Sergio Robles León se encontraba con unas primas disfrutando de un baño y cuando se lanzó al pozo no volvió asilar y posteriormente lo sacaron sin signos vitales.

Robles León era natural de Bogotá y se encontraba de paseo con su familia de Piedecuesta.

Aun no sea podido establecer si el hombre se ahogó porque se golpeó con una piedra o fue víctima de un ataque cardíaco o el pozo era muy profundo y no sabía nadar.