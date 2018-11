La curiosa exigencia de Esimed que indignó a sus trabajadores en Tunja

A través de una carta, la representante legal suplente de Esimed S.A, le pidió a los empleados en Boyacá, que "cumplan sus actividades, funciones y obligaciones contractuales desde su entorno familiar”, mientras se supera la contingencia por la que atraviesa la empresa.

Aducen que esta es una “medida que le permitirá al trabajador (…) un ambiente de trabajo agradable y motivador”, y que “el contrato de trabajo seguirá vigente”.

Los trabajadores de la Clínica Esimed de Tunja no se explican la razón de esa comunicación, toda vez que sus funciones, dependen de los pacientes que ingresan a la clínica, a la cual le fueron cerrados diez servicios el pasado 24 de septiembre del año en curso.

“La gente esta asumiendo algunas de sus funciones como dijeron ellos “en el entorno” familiar, algo que nos parece absurdo porque nuestro trabajo es con y para los pacientes, sin ellos, sin prestarles servicio a los enfermos, pues no es posible cumplir con nuestras funciones completas”, sostuvo en Caracol Radio la presidente del Sindicato Sintrasaludcol, Teresa del Pilar Moyano Romero.

Agregó que “otros trabajadores siguen asistiendo a la clínica aun sin poder ejercer sus funciones. Pero con esto nos quieren es dispersar para poder adelantar una masacre laboral inminente. Somos 18.000 trabajadores pasando por la misma situación. Quieren dilatar todo esto hasta que ya no tengamos un contrato establecido con ellos, para dejarnos de brazos cruzados. Tienen sólo en Tunja a 400 familias que basan su sustento con lo que ganan estos empleados, con deudas, con preocupaciones económicas terribles”.

Moyano aseguró que Esimed S.A, les debe a auxiliares, enfermeros, médicos, personal administrativo y de servicios generales de esta IPS, desde hace 8 meses y más, salarios, vacaciones, recargos, cesantías del año anterior dentro de otros pagos obligatorios por contratos laborales.

“Y el riesgo es que si no nos pagaron estando en la clínica laborando, no tenemos la certeza de que nos van a pagar estando trabajando en la casa como dicen ellos. Por eso le exigimos a la Representante Legal Suplente que firma, Olga Victoria Ruíz Mancera, que nos explique porque no entendemos realmente cómo vamos a desarrollar nuestras funciones, porque por ejemplo, los médicos y los especialistas necesitan pacientes para trabajar, necesitan insumos, que es lo que no tiene la clínica y razón por la cual la secretaría de salud la cerró", mencionó la líder de los trabajadores.

Dentro de otras dudas, los empleados destacan que "si en dado caso, nos llega a ocurrir un accidente realizando nuestras actividades, funciones y obligacioes, ¿dónde vamos a reportarlo?, si no tenemos si siquiera seguridad social porque Esimed no nos paga, nos debe los sueldos”.

Los empleados le exigen al representante Legal oficial de Esimed S.A nacional, Ramón Quintero, “que dé la cara, que se haga presente y nos diga qué va a pasar con todos los trabajadores de la salud, cómo nos van a cumplir con sus compromisos, y cómo nos van a garantizar nuestros derechos para no afectar los de nuestras familias”.

Mientras tanto, los demás centros asistenciales de la ciudad aseguran que entraron en emergencia funcional por sobre ocupación, ya que no dan abasto con tantos pacientes.

Los servicios de urgencias se encuentran en su máxima capacidad de ocupación, y se espera que Esimed subsane sus fallas en dotación de suministros para que puedan retomar labores, y aliviar la carga de pacientes al resto de centros asistenciales en la ciudad.

Aunque se emitió la alerta amarilla en la red hospitalaria del departamento por el aumento del flujo de usuarios de la EPS Medimás, las clínicas y hospitales de Tunja oficiaron al centro regulador de urgencias que están al borde del colapso, por la inminente y alta demanda de servicios de salud.