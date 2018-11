El “Poli” cerró sedes para evitar daños durante jornada de protestas

El Consejo Directivo y Académico del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, tomaron la decisión de cerrar todas las sedes ubicadas en el Valle de Aburrá, desde este jueves 15 y hasta el día lunes 19 de noviembre, con el fin de evitar mayores daños a la infraestructura durante la jornada de protestas programadas para los días jueves y viernes en varias ciudades del país.

Las directivas explicaron que, el reporte de daños es 45 cámaras de seguridad internas, sillas y vidrio quebrados. La decisión también está encaminada en no permitir que estudiantes pernocten en las instalaciones y para que que tampoco se afecte a quienes asisten con el interés de tomar clases.

“Porque nos establecen unas carpas donde no tenemos control, no tenemos la forma de llegar allí, para saber que estudiantes son o si no son estudiantes, y muchas actividades que no compaginan con el devenir de la universidad”, explicó Libardo Álvarez, Rector de la institución universitaria.

Las actividades retornaran de manera parcial el próximo lunes, debido a que los estudiantes continúan en cese de actividades académicas.