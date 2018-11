Reconocimiento internacional para Escuela Naval de Cartagena

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, recibe importante reconocimiento para formar Hidrógrafos Categoría A, distinción que otorga la Organización Internacional Hidrográfica FIG/IHO/ICA International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers (IBSC), y desde ya hace parte de los 3 países de Latinoamérica (Chile y Brasil) que ostentan dicha categoría

“La Organización Hidrográfica Internacional a través de la oficina de estándares de competencias para hidrógrafos y cartógrafos, ha encontrado que nuestro programa se ajusta a las normas internacionales. Con esto le apuntamos a que Colombia sea una potencia mediana de proyección regional, donde cada día los productos de nuestra cartografía sean mucho mejor y que la información que tengamos de nuestros fondos marinos, sea más confiable y más precisa. Estamos entrando en las grandes ligas de la Hidrografía”, expresó el Capitán de Fragata Jesús Zambrano Pinzón.

Este reconocimiento se da luego de que en el mes de Abril del presente año, durante 11 días una delegación Colombiana conformada por el Capitán de Navío Hernando García Gómez de Grucog - DIMAR y el Capitán de Fragata Jesús Zambrano Pinzón en su momento Decano de la Facultad de Oceanografía de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, participaran en la cuadragésima primera reunión del Comité de Estándares para la formación de Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (ISBC41) en la ciudad de Bandung, de la Republica de Indonesia.

Esta reunión tuvo como propósito presentar ante un jurado conformado por expertos del más alto nivel en el mundo, los programas de formación de Hidrógrafos que tiene la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” y la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. En presencia de este comité, se realizaron las ponencias del programa de Formación de Hidrógrafos Clase A y Clase B de las Escuelas de formación naval.

“Hay dos tipos de hidrógrafos: está el de Clase B que se enfoca en la parte técnica u operativa, es el hidrógrafo que sale con el equipo a recopilar datos; y está el Clase A, el cual profundiza más allá de lo técnico, debe conocer el contexto del área de estudio y relacionar otro tipo de ciencias como: la Oceanografía, la Meteorología, la Geodesia y la Cartografía, donde se obtienen más variables que ayudan a tener una respuesta a un problema hidrográfico con mayor veracidad y con mayor investigación”, indicó Camilo Andrés Platz Marroquín, Docente de la Facultad de Oceaongrafía Física de la Escuela Naval.

“Es muy importante para el país este reconocimiento, ya que se demuestra al mundo, el nivel de formación que en término de Ciencias Del Mar y particularmente de Hidrografía, se ha logrado gracias a la Armada Nacional, porque la Hidrografía es soberanía nacional”, concluyó el Capitán de Fragata Jesús Zambrano Pinzón.