Por tercera vez se hundió el proyecto para tapar huecos en Bucaramanga

El concejal Wilson Mora, ponente del acuerdo, señaló que la ponencia fue negativa basado en argumentos jurídicos, financieros y económicos.

Agregó, que además es un proyecto que estuvo en el concejo en tres oportunidades y fue evolucionando, porque el primero que presentaron parecía una tarea de un niño de primaria, pero hoy medio maduro y está en fase dos, pero no completa todos los requisitos que se requieren por la ley para un propósito de inversión pública.

“La administración de Rodolfo Hernández, no tuvo el acierto al presentar el proyecto de acuerdo como la ley lo pide, así el alcalde asegure que la ley no importa, pero a nosotros los concejales, si nos importa la ley y la haremos cumplir”, explicó el corporado liberal.

Aseguró el concejal Mora, ponente de esta iniciativa que la administración municipal tampoco fue capaz de presentar las certificaciones sobre los lugares de cambio de redes y taponamiento de huecos.

Además “es irresponsable autorizar un mantenimiento vial sin el diagnostico de las empresas de servicios domiciliarios, teniendo en cuenta que sobre ese mantenimiento vial va haber reposición de redes”.

Argumentó que una de las condiciones para no aprobar el proyecto está en que en un año es imposible cumplir con el trabajo de recuperación de 550 mil metros cuadrados de la malla vial en Bucaramanga.

Precisó que este proyecto para endeudar el municipio no es para tapar los huecos de la ciudad, como lo argumenta a los bumangueses la administración de Rodolfo Hernández, el proyecto es para pavimentar únicamente 29 ejes viales.

Finalizó el concejal Mora, indicando que con este préstamo de 50 mil millones de pesos, los contribuyentes pagarán 47 mil millones de pesos de interés en los próximos 13 años, iniciando el pago en el 2020.