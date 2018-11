Emprendedores de Medellín participarán en el WOBI on Leadership

Cien emprendedores fueron invitados por la Alcaldía de Medellín para participar de la segunda versión deWOBI on Leadership, que se cumplirá el cinco y seis de diciembre en Plaza Mayor de Medellín y que tendrá como “speakers” invitados a Álex Rovira, líder en psicología del liderazgo; Welby Altidor, ex director creativo del Circo del Sol; el emprendedor Jesús Cochegrus; Luis Álvarez, líder deportivo; Catalina Escobar, creadora de una reconocida fundación; Stephen Ritz, docente en el Bronx County New York y Leena Rinne, Vicepresidenta de Consultoría en Franklincovey.

En total mil emprendedores podrán aprender de las charlas enfocadas en el liderazgo, creatividad, innovación, servicio social, servicio al cliente y desarrollo deportivo.

Este evento que es desarrollado en asocio con Comfama, cuenta con el apoyo de Caracol Radio y busca ser una plataforma para incentivar el liderazgo y el emprendimiento en la región.

Además se confirmó que para el 2019 en Colombia se desarrollará Wobi on Digital Tranformation, el 14 de marzo en Medellín, el World Business Forum, el 5 y 6 de junio en Bogotá, el Wobi on Family Business el 23 de octubre en Bogotá y el World Leadership Forum el 26 y 27 de noviembre en Medellín.