Estudiantes de una vereda de Caucasia reciben clase en un patio

Dieciséis estudiantes de la institución educativa rural El Palomar de la misma vereda, en el municipio de Caucasia, están recibiendo clase en un patio y debajo de un árbol, debido a que su escuela está inundada por el desbordamiento del río Cauca.

Aunque el agua afecta varias viviendas, la institución educativa no está prestando el servicio. La Alcaldía de Caucasia explicó que se trata de un hecho recurrente en esta época del año por la intensidad de las lluvias que entran a este importante afluente.

“Porque no hay garantías para tenerlos dentro de la institución, no es posible. Los niños de la comunidad ya manejan una adaptabilidad y por eso nos toca hacerlo así, para no desescolarizarlos”, explicó Ángela María BedoyaPadilla, Secretaria de Educación de Caucasia.

La funcionaria también explicó que están buscando alternativas para que ese hecho no perjudique a los escolares, y para ello firmaron varios contratos que permitirán trasladar esa escuela para un lugar seguro, pero, en el proyecto también se incluirá a la escuela de la vereda La ilusión, que también sufre los rigores de la temporada de lluvias.

Se espera que los 78 estudiantes de primaria de la vereda La Ilusión y 16 de El Palomar, se beneficien para el próximo año con unas nuevas escuelas, con lo cual no tengan que huirle a las inundaciones.