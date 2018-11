En el departamento de Caldas no quieren un solo quemado con Pólvora.

Con el numeral #CaldasBrillaSinPólvora, la Gobernación de Caldas quiere apropiar a propios y visitantes del cuidado y del no uso de pólvora en las comunidades, además de que en la época de diciembre no existan registros de personas quemadas, ¿Polvora? NO GRACIAS, es la iniciativa de todos los entes de salud y de control en el departamento.

El Gobernador de Caldas Guido Echeverry Piedrahita indicó:

“ No queremos tener accidentes con pólvora y por eso hemos diseñado en coordinación con la Dirección Territorial de salud de Caldas, La Secretaría del Deporte, la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y todos los centros educativos una propuesta que nos lleve a que nadie utilice pólvora, y que por ende nos conduzca a realizar un acto cultural que no permita el uso de la pólvora ni accidentes en esta navidad”.

El mandatario de los caldenses radicó un documento que será entregado a los mandatarios de los 27 municipios de Caldas para que no se venda pólvora y no se registren hechos de quemados.

El Secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita, indicó que en el 2017 se registraron hechos que lamentar a causa del uso de la pólvora, pero que estima que con esta circular emitida desde el Gobierno de Caldas no se venda ningún objeto que contenga pólvora en los municipios, además que en Palestina y la Dorada son las localidades donde se expende con mayor proporción artefactos de pirotecnia o de pólvora.

De esta manera se hace una llamado a la comunidad en general para que se tenga conciencia del daño que puede causar el uso inadecuado de la pólvora, ésta solo debe ser utilizada por personas expertas y su expendio irregular puede causar daños irreversibles.