41 rescates a bañistas en playas durante fiestas novembrinas en Cartagena

Ingresar al mar en estado de embriaguez, bajo los efectos de sustancias alucinógenas y las fuertes corrientes fueron las principales causas que propiciaron los más de 40 rescates a bañistas que se registraron entre el jueves 8 y el lunes 12 de noviembre, durante el fin de semana y puente de fiestas en Cartagena.

"Vemos con mucha preocupación la imprudente actitud de bañistas que pese al insistente llamado que se les ha hecho en no ingresar al mar en estado de embriaguez, insisten en cometer este y otras imprudencias que ponen en riesgo su vida", afirmó Enver Díaz, director de Distriseguridad.

Más del 60% de los rescates fue a jóvenes tanto hombres como mujeres que ingresaron al mar en estado de alicoramiento y principalmente se presentaron en las Playas de Bocagrande (Frente a los hoteles: Costa del Sol, Capilla del Mar, El Dorado y el Restaurante El Bony).

La Alcaldía anunció que reforzará las campañas de educación, sensibilización y prevención de incidentes en playas con énfasis en la prevención de ingreso de bañistas al mar en estado de embriaguez y el no uso de playas prohibidas por los más recientes incidentes presentados en playas y con miras a la temporada de fin de año.

70 salvavidas custodian 22 kilómetros de playas habilitadas para bañistas incluidas las Playas de Bocagrande, Castillogrande, Laguito, Playa Blanca y Manzanillo.

El llamado es a acatar estas recomendaciones:

1. Respeta el horario establecido (7 a.m. a 6 p.m.)

2. No ingresar al mar en estado de embriaguez, bajo los efectos de sustancias alucinógenas o inmediatamente después de haber ingerido alimentos.

3. No perder de vista a los menores.

4. No se aleje más allá de las zonas habilitadas para bañistas ni se acerque a los espolones.

5. No ingresar a las playas prohibidas.



La custodia de playas prohibidas es competencia de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y el Alcalde de la Localidad. Las playas prohibidas son:

1. Playas de Los Pescadores

2. Playas de Crespo

3. Monumento a Los Océanos

4. Café del Mar

5. Alcatraces

6. Frente al Colegio Los Salesianos

7. Bocana

8. Mar Linda

9. Frente al semáforo de Marbella