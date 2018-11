Demanda busca tumbar designación de alcalde (e) de Cartagena

Nuevamente una acción judicial busca reafirmar la crisis administrativa en Cartagena. Según reveló el diario El Universal, una demanda fue radicada en la sección quinta del Consejo de Estado, pidiendo se declare la nulidad del decreto presidencial que nombró como alcalde encargado a Pedrito Pereira Caballero.

La demanda, de la autoría del ciudadano Pedro Santoya Góngora, argumenta que el presidente Iván Duque incurrió en una falla al realizar la famosa entrevista a los ternados en la Escuela Naval, sin hacer públicos los resultados.

"El decreto objeto de la acción electoral, no contiene motivación ni referencia alguna de lo acontecido en la audiencia reservada realizada, no se publicaron resultados, es decir, no se sabe quién ganó y por qué", dice el documento radicado en el Consejo de Estado.

La demanda pide que Funcicar y Cartagena Cómo Vamos, entidades que acompañaron la entrevista, comparezcan y entreguen un informe de lo que allí ocurrió, Solicita además que se declare la nulidad de esa 'entrevista' realizada por el presidente Duque a los ternados Pereira, Óscar Torres y Antonella Farah.

El alcalde Pedrito Pereira se pronunció y aseguró que la demanda carece de fundamento jurídico, y que espera que sea fallada en estricto derecho. El decreto 1790 del 19 de septiembre encargó a Pedrito Pereira como alcalde de la ciudad por tiempo indeterminado.