Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, miércoles 14 noviembre

Aún no empieza la temporada decembrina y en el Quindío ya se reporta el primer quemado con pólvora.

Se trata de una menor de 6 años de edad del municipio de La Tebaida que sufrió quemaduras considerables en torso, tras ser alcanzada por una sirena que manipulaban jóvenes del barrio La Nueva Tebaida, en donde ocurrieron los hechos, así lo dijo el director de la unidad depártame tal para la gestión del Riesgo Faber Mosquera, quien manifestó que, aunque la victima ya está recibiendo las atenciones médicas del caso, se investiga para determinar responsabilidades.

400 damnificados es el saldo de la última temporada de lluvias en el Quindío

Fue el reporte entregado por el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo Faber Mosquera quien señaló que la mayoría de afectados por la actual temporada de lluvias en esta región obedece a destechamiento de viviendas, sin dejar a un lado los deslizamientos, las inundaciones y hasta caída de árboles y tendido eléctrico.



A la cárcel fue enviado Eliober Erminson Ramirez, tras aceptar haber asesinado a su ex compañera sentimental Luz Elena García Vega en un apartamento del sur de Armenia y tratar de hacer pasar el caso como un suicidio.

Sin embargo y como si fuera poco, en medio de las audiencias de legalización e imputación de cargos que se desarrollaron en las últimas horas se conoció que el implicado, al parecer podría enfrentar otro proceso, por abuse sexual a menor de 14 años de edad.

Un nuevo asesinato se registró en esta zona del país, en esta oportunidad en el barrio Villa Kelly de Armenia, allí fue asesinado Carlos Alberto Rodríguez García de 28 años de edad, tras recibir varios impactos con arma de fuego, las autoridades investigan móviles y autores.

La Fiscalía logró que un juez dictara medida de aseguramiento intramuros en contra de ocho personas quienes, al parecer, hacían parte de la organización delincuencial Los Pluma, dedicada al tráfico de estupefacientes al menudeo.

En la misma decisión fue impuesta una medida de aseguramiento domiciliaria; y una libertad.

Según en el ente acusador y gracias al material de prueba recolectada por la policía judicial, se evidenció que esta banda estaría conformada por varias personas y, al parecer, tendrían injerencia en los barrios Quintas del Cacique y Portal del Quindío en el municipio de Calarcá (Quindío).

Entre los capturados por orden judicial se encuentra el presunto jefe de la estructura, identificado como Ángel de Jesús Yotagri Jaramillo; y sus peresuntos cómplices Cristian Mauricio López Tangarife, Jheyson Alejandro Buitrago Bermúdez, Jhon Faber Gordillo Callego, Yefferson Estiven Otalvaro Peñeres, Yordyn Andres Correa Rubio, Víctor Manuel Cano Funy, Ricardo Andrés Pérez Betancur y Alba Deisy Echavarría González.

No para el malestar de los habitantes de Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya que reclaman la reducción de las tarifas, de los servicios que presta EPQ, se anunciaron bloqueos de vías nacionales en caso de no encontrar respuestas prontas.

De acuerdo con el gerente de las empresas públicas del Quindío James Padilla, dicho proceso que la comunidad de Circasia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya ha venido reclamando, no ha podido avanzar, pues para eso se necesita una resolución emitida por la autoridad ambiental de este departamento que aún no se tiene y que es fundamental, pues sin ella no se puede convocar a la junta directiva, que en definitiva es la que termina tomando cualquier tipo de decisiones.

Armenia está sin reguladores de tránsito, los 30 que existen están sin contratos

Según lo dijo la secretaria de tránsito y transporte de esta capital Fanny Amparo Martínez, estos funcionarios que están por prestación de servicios, serían apenas contratados esta semana, lo que significa, que los conductores de todo tipo de transporte deben tener mucha paciencia y no exceder los límites de velocidad, pues si con reguladores se congestiona el tráfico en Armenia, sin ellos la movilidad se complica más y se puede prestar para accidentes.

Audios revelan posibles actos de corrupción del actual alcalde de Armenia Oscar Castellanos.

En un audio que conoció Caracol Radio de una llamada telefónica grabada, se escucha una conversación entre ex candidato a la Cámara de Representantes por el partido Liberal Anuar Oyola y su colaborador de campaña Julián Valencia, antes de terminar el proceso proselitista… en ese audio, Oyola y Valencia conversan sobre la confusión que hay con la entrega de “ayudas” o “colaboraciones” por parte de varios miembros del grupo político a otras personas, a las que ya presuntamente, les habrían entregado coimas y estaban reclamando más.

En el mismo audio, el ex candidato Anuar Oyola, quien hoy está preso e imputado por delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, tráfico de votos y violación de topes, le explica a Julián Valencia que integrantes de su campaña ya entregaron dineros y a quienes, en esa conversación se escucha a Valencia referirse sobre el actual alcalde, quien recordemos fue el gerente de la campaña del hoy detenido empresario y ex candidato Anuar Oyola.

El audio continúa con la mención por parte de Anuar Oyola de más nombres de supuestos colaboradores de campaña, que entregaron dineros en repetidas ocasiones a la misma persona y por lo que el ex candidato a la Cámara ordena no hacer más pagos.

Denuncian que la Alcaldía de Armenia debe dos meses de salarios a contratistas.

Se trata de varios funcionarios a los que ya se les acabó el contrato y no se los renovaron, al respecto el secretario de hacienda del municipio Rodrigo Vallejo señaló que los pagos se hacen de acuerdo al recaudo que es bajo, señaló que cada proceso es diferente, pero que, si se está pagando, aun cuando hay personas que con pruebas desmientes esa afirmación.

No pasó el presupuesto para el año entrante en el concejo de Armenia.

Precisamente la comisión de presupuesto negó la ponencia del proyecto al respecto para el año 2019, que está calculado en 372 mil millones de pesos, tras empatar con 3 votos… al respecto el concejal Rodrigo Alberto Castrillón señaló que la idea es evidenciar en detalle el presupuesto que había dejado la administración municipal anterior a la actual ya fijado y si verdaderamente se ajusta a lo planteado por esta nueva alcaldía.

Vale anotar que los concejales que estaban a favor del proyecto de presupuesto, apelaron la decisión que lo archivaría, por eso, ahora se espera que se nombre una comisión especial que estudie el presupuesto y que defina, si lo revive o se acoge por decreto.

La Universidad La Gran Colombia de Armenia lanzó el programa de Pregrado en Gobierno y Relaciones Internacionales.

Este programa, tiene una duración de 8 semestres y su objetivo es preparar los futuros líderes del Gobierno Público y del Gobierno Corporativo a nivel local, nacional e internacional con herramientas de la administración y el networking y con una formación en ética y humanística que les provea una visión social e incluyente.

Los egresados del programa podrán desempeñarse en las entidades del gobierno colombiano, ser parte del cuerpo diplomático, ocupar altos cargos en gerencia de empresas a nivel nacional e internacional, dirigir proyectos en diferentes instituciones, etc.