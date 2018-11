Niños piden Puente para poder ir a la escuela en Muzo, Boyacá

Desde hace al menos 12 años, pequeños entre 6 y 9 años están en un inminente peligro por la falta de un puente sobre una quebrada de la vereda Misucha de Muzo, para poder llegar a su escuela rural.

#BOYACÁ. Señor @elinbohorquez, alcalde del mpio. de Muzo, estudiantes de una escuela rural piden el arreglo del puente que los tiene incomunicados. ¿Qué respuesta hay para ellos?



¡Favor compartir! pic.twitter.com/SCbBZW2zk0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) 10 de noviembre de 2018

Las fuertes lluvias constantemente aumentan el nivel de las aguas, y un barranco no permite el paso normal, razón por la cual, los niños grabaron un video desde dicha quebrada clamando por un paso seguro.

“Señor alcalde no queremos que nos cierren nuestra escuela, querernos el puente. Somos niños que quieren ir a estudiar, usted mandó traer a maquinaria pero este paso colpasó, queremos que nos ayude a mandar a arreglar el puente, y lo pide toda la comunidad. A nosotros todos los días nos toca cruzar así por este sector”, dijeron los niños en un video grabado sobre la quebrada.

El alcalde Elín Bohórquez respondió en Caracol Radio que en efecto desde el año 2006, los niños vienen presentando esas dificultades.

Explicó que “incluso la misma Secretaria de Educación de Boyacá estaba analizando la posibilidad de cerrar esta escuela porque la realidad es que la distancia de la misma, y el número de niños no amerita la necesidad de ir a llevar un docente, porque la relación costo beneficio, no justificaría salvar esa escuela. La idea era que se prestara el servicio en una escuela más cercana que ofreciera unas mejores condiciones de accesibilidad para los pequeños, pero finalmente, no se hizo, y los niños siguen reclamando la estructura para poder ir seguros a la escuela rural”.

El mandatario señaló que “en la escuela, históricamente tienen entre 2 y 3 niños inscritos, actualmente son solamente 4 niños. Sin embargo, realizamos los estudios pertinentes con expertos, y se llegó a calcular que la construcción del puente seguro supera los $80 millones, recursos que ya priorizamos y garantizamos, incluso fui yo mismo y supervisé los materiales, trabajaremos una madera muy fuerte para que el puente sea mucho más macizo y fuerte, y en esta obra invertiremos finalmente alrededor de $90 millones”.

La administración municipal de Muzo certificó que ya adjudicó el contrato de la construcción del Puente, y el contratista se comprometió con cronograma de obra, a entregar la construcción en un plazo máximo de un mes y medio.