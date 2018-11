Instalan mesa técnica de reincorporación en el departamento de Sucre

Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), y Félix Muñoz, más conocido como Pastor Alape, instalaron este martes 13 de noviembre la Mesa Técnica para la Reincorporación por la Población Reintegrada Farc-EP, de Sucre.

La instalación de la mesa se realizó desde nueve de la mañana en el hotel Malibu de Sincelejo y en ella participaron miembros de la Mesa de Derechos Humanos de Sucre y el gobernador Edgar Martínez Romero.

Según Andrés Stapper hasta la fecha luego de 15 meses de 13. 192 ex combatientes están en los territorios antes llamados Zonas Veredales 3.800 personas.

En el departamento de Sucre 229 ex integrantes de las Farc entre ex combatientes y ex milicianos se han asentado en el territorio.

El 97 por ciento de la población han sido bancarizados, el 95 por ciento se encuentra afiliada a salud, han hecho desembolsos por más de 133 mil millones de pesos por parte de los componentes de las rentas básicas que fueron definidas en el acuerdo de paz.

“ Lo que pretendemos es que esta población , en vista de un procesos de reconciliación, comencemos a construir una Colombia mucho más unida, reconstruyendo el tejido social, apoyando proyectos productivos” expresó Stapper.

Al tomar la palabra durante el evento Pastor Alape , a nombre de los ex combatientes de las Farc , agradeció a las victimas presentes por aceptarlos “y entender que hay que retejer el tejido social afectado en este país”.

Seguidamente destacó la iniciativa promovida por la Gobernación de Sucre a la que calificó como un aliciente para quienes están comprometidos con la construcción de paz y que provienen del alzamiento protagonizado por la guerrilla de las Farc.

“Esto implica de que hay compromiso de las autoridades locales y de los ciudadanos que hoy tienen las responsabilidad de conducir El Estado en las regiones” destacó Alape.

También se refirió a los ex integrantes de las Farc como hombres en proceso de reincorporación que aspiran a ser sujetos políticos y de cambio y transformaciones como cualquier ciudadano en Colombia.

La Mesa será la encargada de coordinar los procesos que beneficien a los reincorporados de las Farc que se han establecido en este departamento.

En Sucre hay 228 reincorporados, exintegrantes de las Farc, trabajando en cooperativas que manejan proyectos productivos que están siendo implementados en zonas rurales y urbanas de Colosó, Chalan y Ovejas en Los Montes de María.

Ellos traban actualmente en proyectos de piscicultura, mayordomía, ganadería, especies menores y cooperativas con la capacitación del Sena.

Alexandro Pietri de legado de las Naciones Unidas dijo que han decido construir una oficina de la misión de verificación en Sucre debido a que ven voluntad política de la gobernación de apostarle a la reincorporación.

“Esperamos que se pueda extender a toda la región de los Montes de María” dijo.

Añadió que el tema de la falta de tierras, que es una de las dificultades que enfrenta la reincorporación, será incluido en la agenda del Consejo Nacional de Reincorporación próximo a sesionar.

Explicó que hay un decreto que permite el acceso a la tierra para ex combatientes y la compra de estas por parte de la Agencia Nacional de Tierras y su entrega a cooperativas.

Antioquia, Valle, Santander, Cauca y ahora Sucre, son los únicos departamentos que han conformado instancia departamentales para la reincorporación.