Alcalde busca acuerdos con gremios por el POT

El Alcalde de Cúcuta, Cesar Rojas, señalo que buscara un encuentro con los representantes gremiales de la ciudad en busca de un acuerdo que permita viabilizar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Las constantes críticas y reparos al proceso de ejecución del POT han desatado una serie de reacciones y defensa al plan de ordenamiento territorial por parte de la administración municipal. El mandatario de los cucuteños, reitero que el proceso se adelanta cumpliendo los términos requeridos y establecidos por la norma legal.

“Vamos a reunirnos de nuevo en la Alcaldía con todos los gremios a preguntarle qué es lo que ellos quieren y hacia donde quieren enfocar el plan de ordenamiento pero siempre y cuando cumplan con la normatividad y no nos podemos salir de allí…” manifestó el gobernante local.

Rechazo, algunas acusaciones y juicios lanzados contra el proceso “a veces hacen suposiciones que lo que hace es hacerle daño a la ciudad, a la misma administración y no puedo compartir que se pretenda hacer esas insinuaciones que no las hemos tenido en cuenta y no miramos atrás todo lo que se ha hecho en Cúcuta donde se incorporaron un poco de tierras y por qué eso sino se pregunta…”