Heroísmo de Patrullero de Cartagena permitió rescate de turista

El policial que con su valentía logró el rescate de este ciudadano es el Patrullero Cleison Caraballo Meléndez, del Cuadrante 3-2 del barrio Crespo, quien se encontraba en el Parque Lineal, cuando se percató de la situación y logró rescatar al turista que se había lanzado al agua a socorrer a otra persona.

El uniformado logró rescatar a Juan Felipe Villegas, de 42 años de edad, funcionario de la Alcaldía de Medellín, mientras que la otra persona falleció por inmersión.

Como Juan Andrés Avilés Hernández, fue identificada la persona fallecida, quien tenía 24 años de edad, trabajaba como auxiliar de lancha y residía en el barrio Flor del Campo.

Las zonas de playas donde se registraron los hechos están debidamente señalizadas como zona prohibida para el baño de mar.

El comandante de Bomberos Joel Barrios recordó a toda la ciudadanía lo vital de acatar las recomendaciones como: No ingresar al mar en estado de embriaguez ni después de ingerido alimentos recientemente, no sobrepasar la línea demarcada con boyas, no bañarse cerca de los espolones y respetar los horarios para ingresar al mar que es de 7:00 am a 6:00 pm.