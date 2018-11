Un barranco salvó a niños con discapacidad de las balas del ELN

Alejandra Cárdenas, representante legal de la fundación Gama, quien era la encargada de llevar a cinco niños con discapacidad hasta Cúcuta a un evento sobre el día mundial de la persona de talla baja, contó a Caracol Radio como los guerrilleros del ELN no les importó el estado de los menores ni que uno de ellos estaba en una silla de ruedas.

“La toma fue por los lados de Aguachica Cesar, era como las 3:15 de la mañana. Primero sentimos una explosión y como a 500 metros miramos que era el puente que la guerrilla había derrumbado porque enseguida se subieron al bus donde dijeron que eran del ELN y que nos bajáramos del bus porque lo iban a prender y volvió y repitió que se bajen porque ‘lo prendemos con ustedes’, pues yo le dije señor que había niños con discapacidad y no le importo y dijo que se bajara porque o sino lo quemaba, pues sacamos los niños corriendo asustados, llorando asustados, prácticamente no nos dejaban sacar casi nada, comenzaron a disparar como locos, dispararon a varias camionetas que estaban allí, quemaron el bus, otro carro y decir que era del ELN y nosotros nos tocó coger a los niños con discapacidad tirarlos a un barranco para protegerlos de las balas.”

Los menores y sus acompañantes pudieron llegar al evento en Cúcuta, sin embargo reciben atención psicosocial por el trauma que ocasionó la guerrilla.

“Tengo una niña que esta súper afectada, tenía los nervios a punta, ella en estos momentos está recibiendo una atención medica con los psicólogos porque ella quedó muy afectada, tengo otros niños que también están mirando los paramédicos porque la patología de ellos no se da para sufrir esta clase de impresiones al ELN no le importó estos niños solo le importó disparar plomo por todos lados, nosotros los tiramos al barranco pero para que no le pasara nada malo para que no le afectara ninguna bala.”

Los cinco menores permanecerán en Cúcuta hasta el lunes festivo cuándo volverán a Cartagena vía aérea a reencontrarse con sus familias después de haber vivido esta amarga experiencia.