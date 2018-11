En vilo graduación de estudiantes por falta de docente de matemáticas

Mario Angarita rector del colegio Paramito en Barichara señaló que los estudiantes de grado once no se podrán graduar este año porque en el último trimestre no han recibido matemáticas.

En septiembre la docente que estaba a cargo de la materia renunció y pese a que se le notificó a la Gobernación de Santander nunca enviaron un remplazo.

"Se han realizado varias gestiones, se ha hablado con la Secretaría de Educación que en un principio se comprometió a enviar un docente de remplazo pero nunca llegó. Los estudiantes en el último trimestre no vieron la materia y así no se pueden promover a los siguientes grados", dijo el rector.

Así las cosas el año lectivo para este colegio de Santander culminará hasta cuando los estudiantes reciban las clases completas del tercer periodo de matemáticas.