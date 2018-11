20 circuitos sin energía este domingo y lunes festivo en Barranquilla

Por un cambio de una torre eléctrica en la Zona Franca Celsia, conocida como Termoflores, 20 circuitos en Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia serán desergenizados este domingo 11 y lunes festivo 12 de noviembre.

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE

• Circuito Universidad, de 12:00 del mediodía a 6:00 p.m. Sectores afectados: barrios Altos de Riomar, Altos del Limón, Altos del Parque, Andalucía, El Poblado, El Prado, Riomar y la vía a Puerto Colombia.

• Circuito Siape, de 12:00 del mediodía a 6:00 p.m. Sectores afectados: barrios La Floresta, Las Tres Ave Marías, Paraíso y Siape.

• Circuito Altamira, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Sectores afectados: barrios Altos de Riomar, Altos del Limón, Andalucía y Villa del Este.

• Circuito Tajamares, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Sectores afectados: barrios Las Flores y Villa Campestre, Triple A Bocatoma Las Flores, Procesos y Maquinas, Muelle de Cementos Caribe, restaurantes El Proveedor, Puerto Bocas, Mi Bohío Puerto Rico y Mi Refugio.

• Circuito Las Flores 7, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Sectores afectados: barrios Villa Carolina, La Floresta, El Limoncito y Tres Ave Marías.

• Circuito Riomar 13, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Sectores afectados: barrios Altos del Prado, La Campiña, Granadillo, Altamira, El Poblado y San Vicente.

• Circuito Granadillo, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Sectores afectados: barrios Granadillo, Ciudad Jardín y América.

• Circuito Solymar, de 9:00 p.m. a 11:59 p.m. Sectores afectados: barrios Altamira, El Poblado y San Vicente.

• Circuito Vía 40, de 9:00 p.m. a 11:59 p.m. Sectores afectados: barrios El Castillo, La Concepción, Paraíso y Siape.

• Circuito América Norte, de 3:00 a.m. a 3:30 a.m. Sectores afectados: barrios Altos del Prado, La Campiña, Granadillo y Riomar.

• Circuito Andalucía, de 3:00 a.m. a 3:30 a.m. Sectores afectados: barrios Santa Mónica, Altos de Riomar, Altos del Limón y El Poblado.

• Circuito Puerta de Oro 5, de 3:30 a.m. a 4:30 a.m. Sectores afectados: vía a Puerto Colombia desde Diagonal Padre Holman hasta km 9.

• Circuito Puerta de Oro 2, de 3:30 a.m. a 4:30 a.m. Sectores afectados: corregimientos La Playa y Sabanilla, Urbanización Ciudad del Mar, carrera 53 con calle 135 (Villa Campestre), carrera 26 con calle 3a, calle 3 con carrera 23 (La Playa), calle 3 con carrera 51b (antes de la entrada a La Playa) y Lagos del Caujaral.

• Circuito Puerta de Oro 1, de 3:30 a.m. a 4:30 a.m. Sectores afectados: vía a Puerto Colombia desde el km 10 hasta Altos de Pradomar.

LUNES 12 DE NOVIEMBRE:

• Circuito América Norte, de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores afectados: barrios Altos del Prado, La Campiña, Granadillo y Riomar.

• Circuito Andalucía, de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. Sectores afectados: barrios Santa Mónica, Altos de Riomar, Altos del Limón y El Poblado.

• Circuito Puerta de Oro 5, de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Sectores afectados: vía a Puerto Colombia desde Diagonal Padre Holman hasta km 9.

• Circuito Puerta de Oro 2, de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Sectores afectados: corregimientos La Playa y Sabanilla, Urbanización Ciudad del Mar, carrera 53 con calle 135 (Villa Campestre), carrera 26 con calle 3a, calle 3 con carrera 23 (La Playa), calle 3 con carrera 51b (antes de la entrada a La Playa) y Lagos del Caujaral.

• Circuito Puerta de Oro 1, de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Sectores afectados: vía a Puerto Colombia desde el km 10 hasta Altos de Pradomar.