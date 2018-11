Mototaxistas de Montería protestaron por medidas adoptadas por la Alcaldía

Con una masiva movilización, el gremio de mototaxistas de la capital cordobesa realizó una marcha por las principales vías de la ciudad, por lo que ellos consideran una persecución por los excesivos retenes de la policía.

Así lo manifestó Luis Fernando Ballesteros, líder social del gremio: “Lo que está pasando en Montería es algo histórico, porque por primera vez en Colombia se está impulsando un movimiento político en la defensa de los mototaxistas del país. El estado colombiano está tratando de controlar un fenómeno que surgió de la necesidad; primero, de un transporte público eficaz; segundo, de unas políticas de desarrollo económico ineficaces que tienen un índice muy alto de desempleo en el país, por este motivo a los señores mototaxistas no les queda más opción que subirse a una moto. El Gobierno Nacional no puede usar la represión para combatir este fenómeno social, porque detrás del mototaxismo hay familias y seres humanos”.

Por su parte, el Alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda, reafirmó que seguirán con los controles de parte de la policía de tránsito: “en estos días de intervención hemos reducido la accidentalidad en un 42%, lo cual quiere decir que hemos salvado vidas. Es incongruente que el gremio de mototaxistas salga a marchar porque están salvando vidas y previniendo accidentes de tránsito en Montería. Esta marcha carece de valor y de sentido social, por eso los invito a que si el componente es de oportunidades laborales a que nos sentemos en una mesa de diálogo y que abran las ofertas que la Alcaldía está brindando a través de los programas como “Montería te impulsa”, “Mi negocio” y “Todos a la U”. Hay cantidad de programas que usamos para abrir oportunidades laborales. Mi invitación es a que se bajen de la informalidad”.

El gremio solicitó a la Administración Municipal realizar un cabildo abierto para analizar en detalle las implicaciones de este transporte informal. “No pueden aplicar normas ineficaces. El gobierno de Álvaro Uribe sacó un decreto prohibiendo el mototaxismo y luego de casi 16 años no se ha podido acabar porque no hay alternativas diferentes. Necesitamos que el estado realice políticas públicas dirigidas a que generen alternativas de empleo digno para todos. Los programas de los que habla el Alcalde de Montería, lo que hacen es dividir las fuerzas del gremio y no se ha podido solucionar el problema de manera contundente. Aquí lo que necesitamos es voluntad política por parte de la administración del municipio y que se generen alternativas de empleo y no solo en Montería, sino en el resto del país y la responsabilidad también recae en el Presidente Iván Duque”, afirmó Luis Fernando Ballesteros, líder del gremio.

Al finalizar la marcha se presentaron algunos incidentes de orden público en los que resultó herido un policía y daños en una buseta del servicio público.