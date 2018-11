Procuraduría pone la lupa a población carcelaria venezolana en Colombia

La Procuraduría General de la Nación, anunció acciones humanitarias con la población carcelaria venezolana que permanece en distintos centros penitenciarios del país.

“Hemos hecho a nivel país unas jornadas de seguimientos en los establecimientos carcelarios, en las URI, hemos evidenciado una importante concentración de ciudadanos venezolanos detenidos en centros carcelarios de Norte de Santander, Guajira y Atlántico en donde tenemos entre 170 – 250 venezolanos detenidos en cárceles de estas ciudades…” manifestó, el Viceprocurador, Juan Carlos Cortés.

El funcionario, agregó que la primera solicitud de los venezolanos detenidos se relaciona con la incomunicación “son personas que no pueden tener contactos con sus familias porque si están en Colombia no tienen documento de identidad y no pueden entras a los centros carcelarios y si están en Venezuela no tienen un contacto telefónico para poderse contactar con sus familias…hemos exhortado a Cancillería y al Ministerio de Justicia para que se explore y se adopte una estrategia ´particular frente a los venezolanos detenidos en las cárceles del país”.

A partir de la próxima semana, el Ministerio Público fortalecerá la presencia institucional en puentes internacionales para garantizar el respeto y defensa de los DDHH de los extranjeros que ingresen al territorio colombiano en medio de las condiciones que enfrentan.