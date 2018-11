8.000 salarios mínimos como sanción a EPS que no le cumplan a los usuarios

La cartera que actualmente adeuda las diferentes EPS a la red pública de hospitales de Risaralda asciende a más de $160.000 millones, situación que no es distinta en el resto del territorio colombiano, por lo que el superintendente de Salud Fabio Aristizábal aseguró que a través de un proyecto de ley radicado ante el Congreso de la República, se pretende mejorar la capacidad sancionatoria de la entidad, donde se impondrán multas de alrededor de 8.000 salarios mínimos a las EPS e IPS que no cumplan a sus usuarios y que no tengan buen manejo de los recursos.

Aristizábal manifestó que estará presente en la próxima mesa de acuerdos de pago entre EPS y Hospitales con el fin de que el giro de recursos sea garantizado, esta mesa se llevará a cabo en Pereira el próximo 29 de noviembre, a la que se espera asistan los representantes legales de las EPS, solicitud que hicieron los gerentes de los hospitales públicos de Risaralda al término del encuentro con el Superintendente Nacional de Salud.

REACCIONES

Gerentes y secretarios de Salud de los 14 municipios, le expresaron al Superintendente la crítica situación que se tiene en Risaralda con respecto al sistema de salud, el incumplimiento de los acuerdos de pago por parte de las EPS y la mala atención en la prestación de los servicios, fueron algunos de los temas expuestos.

Durante el encuentro, la Directora Ejecutiva de la Asociación de Hospitales Públicos Olga Lucía Zuluaga, dio a conocer la cartera que adeudan las desaparecidas EPS Cafesalud, saludcoop y Caprecom, que en total suman $62.500 millones. Esta cartera es la que más preocupa al sector salud pues a la fecha no se tiene claridad de cómo va a ser saneada.