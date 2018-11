Iglesia no recomienda retorno de comunidad a Hacarí al continuar violencia

Continúa el desplazamiento que se ha generado por el conflicto entre el ELN y la disidencia del EPL autodenominados "Los Pelusos" en el Catatumbo, aumentando a más de mil personas las que han llegado al casco urbano de Hacarí huyendo de esta violencia.

Ante esta situación se ha hecho un acompañamiento por parte de la Iglesia católica de la provincia de Ocaña, para entregar ayudas humanitarias que han sido recolectados en varios municipios de esa región al norte del departamento.

Monseñor Gabriel Ángel Villalobos obispo de Ocaña, le dijo a Caracol Radio que no se cuenta por ahora con las garantías para el retorno de estas familias.

"La situación no tiende a mejorar, sin embargo se han unido esfuerzos entre varias entidades como la Cruz Roja, el ICBF y la iglesia católica para poder distribuir alimentos. Por ahora no vemos garantía para que estas personas retornen a las 5 veredas de dónde vienen, muchas viviendas quedaron afectadas con los disparos y varios de los líderes nos han manifestado que no van a retornar a esa región" dijo el jerarca de la iglesia católica.

En las próximas semanas se realizará una nueva jornada de recolección de alimentos, productos no perecederos y elementos de aseo para poder ayudar a estas familias que continúan resguardandose en el casco urbano de Hacarí.