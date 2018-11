Afectados por incendio en Nuevo Horizonte no han recibido subsidios

Quince días después al incendio que se presentó en el asentamiento humano Nuevo Horizonte al norte de Bucaramanga, las familias afectadas denunciaron en Caracol Radio que no han recibido ni un solo peso por subsidio de arrendamiento.

La denuncia la hizo Marisol Reyes, una de las damnificadas quien señaló que las familias siguen pasando sus noches a la intemperie, otras en cambuches y donde los más allegados.

“No nos han hecho entrega de nada y no tenemos información del Alcalde y por eso queremos una cita porque por una persona 28 familias no podemos perder lo que construimos por años; no hemos recibido nada y ya se va a llegar el mes y tampoco nos definen si podemos construir o no” puntualizó Reyes.

Justamente el director de gestión del riesgo municipal, Luis Ernesto Ortega había dicho que desde el pasado jueves ya se iniciaba la entrega de estos subsidios, sin embargo, a la fecha los mismos damnificados aseguran que no fue así.

Caracol Radio indagó con el director de gestión del riesgo, Luis Ernesto Ortega y explicó que las familias no aceptaron el subsidio “parece ser que hay personas involucradas que les dicen que no reciban el subsidio; se espera que el próximo martes o miércoles se haga la limpieza del lote y en cuatro meses esté listo el proyecto de las nuevas viviendas”.

El funcionario explicó que están en el proceso para que la familias se incorporen al programa que les ofrece la Alcaldía.