Destrozos en la Uis fueron mayores

Una primera mirada a la situación de la UIS luego de las protestas de un grupo de encapuchados dejó al descubierto que los destrozos en el campus fueron mayores. Caracol Radio conoció que los manifestantes causaron daños en la infraestructura de la institución. Sin embargo, un reporte detallado de los perjuicios se revelará en la mañana de este viernes.

Lea también: Video: A correa, una mamá saca a su hijo de las protestas en la UIS

Las directivas de la institución determinaron no hacer uso de las redes sociales con el fin de enviar un mensaje de reflexión a la comunidad universitaria. Unas horas después de las protestas en las cuales se apeló a la violencia, la UIS decidió silenciar los canales de difusión como twitter y facebook.

Le puede interesar: Suspenden actividades en la Uis por disturbios de encapuchados

Los oyentes de Caracol Radio rechazaron la manera en que ocurrió la jornada de protesta que incluyó ataques a buses del sistema masivo de transportes de Bucaramanga, Metrolínea.

David García, padre de familia de una niña de 7 años, relató en Caracol Radio la incertidumbre que vivió cuando llegó a buscar a su hija, estudiante del Instituto Técnico Superior, Dámaso Zapata, ITS. En el momento en que arribaba estallaban papas bomba. Los niños no estaban en el plantel. Sólo después de 40 minutos, se produjo el reencuentro. "La niña lloraba y no se si la Policía hizo bien o mal sacando a los estudiantes del Tecnológico relató el padre de familia.