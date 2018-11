Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, viernes 9 de noviembre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, varias personas que disfrutaban de una atracción mecánica tuvieron que ser rescatadas en las alturas.

Aun no es claro que fue lo que pasó, lo cierto del caso es que la atracción denominada King Kong, una estructura vertical que sube en una silla a las personas muy despacio y luego las deja caer a gran velocidad, no respondió, por eso se tuvo que acudir al Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia quienes realizaron el rescate de las personas que por varios minutos quedaros en las alturas… el teniente José Augusto Montoya, es el comandante de los bomberos y fue quien entregó el reporte de lo sucedido en el parque de atracciones ubicado en las inmediaciones del estadio centenario.

Con una mediada participación pero sin problemas trascurrieron los plantones y marchas protagonizadas por las centrales obreras en Armenia que rechazan la propuesta del gobierno de gravar los productos de la canasta familiar con el IVA.

Los estudiantes también marcharon sin inconvenientes por las calles de la ciudad con carteles, pancartas y entonando arengas, hubo buen comportamiento, los universitarios continúan reclamando más recursos para la educación superior pública y aún no se define qué va a pasar con el semestre académico.

Capturaron al exsecretario de Gobierno de Armenia César Patiño, quien ya había sido capturado en el año 2014 luego de estar prófugo de la justicia desde el año 2011.

El gobierno departamental insiste que el fallo del consejo de estado a favor de los docentes del Quindío y que embarga sus cuentas, va en contra de los derechos fundamentales de los quindianos.

El abogado Gustavo Adolfo García, de la secretaría de educación del Quindío señaló que, al embargarse los recursos de destinación fija, se afectan las transferencias a la salud por ejemplo entre múltiples programas de la región, por lo que se espera el compromiso del gobierno nacional, pues, aunque en mayo se hizo un abono de 3.000 millones de pesos, el mismo sigue siendo insuficiente, ya que la deuda supera los 20.000 millones de pesos.

En el Quindío, la policía y la secretaría de salud departamental no se ponen de acuerdo en relación con los casos de suicidio registrados este año.

Mientras las estadísticas de la policía hablan de 50 casos de suicidio registrados este año, en comparación con 47 que se llevaban para la misma época del año anterior, el secretario de salud del Quindío César Rincón señaló que las cifras están estables, algo que sigue preocupando, pues la idea es que no se reporte ningún caso, sin embargo y de acuerdo con el funcionario, el reporte final lo entrega Medicina Legal, desde donde aún hay casos en estudio, pues no se descarta que en algunas situaciones se trate de homicidios.

1.800 millones de pesos pagó la secretaría de salud del Quindío a Medimás y Asmet Salud por atenciones a no afiliados.

Fue el reporte entregado por el titular de la cartera departamental César Augusto Rincón quien destacó, que lo que se busca es ir saldando las deudas que se tienen con las EPS y de paso que mejore el flujo de recursos y los pagos que a su vez tienen las EPS con los hospitales para que estos mejoren su funcionamiento.

Los recursos para la alimentación escolar en el departamento están garantizados.

Desde la secretaria de Educación departamental, en cabeza de Francisco Javier López, quien anunció que para el inicio del año 2019 ya se cuentan con los recursos destinados para el programa de alimentación escolar. Estos dineros son los que no se ejecutaron en el primer semestre del 2018 por problemas jurídicos y de contratación.

Armenia podría perder la primera categoría, producto de las deudas y la sobre contratación en la alcaldía de la ciudad, fue lo que dijo el representante legal de la Veeduría ciudadana en Defensa de La Gente Néstor Fabián Herrera en medio del programa Hoy por Hoy de Caracol Radio.

El veedor destacó que el panorama financiero de la alcaldía de esta capital es preocupante, pues los escándalos de posibles actos corruptos que han sacudido la administración municipal y la cantidad de alcaldes encargados, ha facilitado la feria de la contratación, en un municipio endeudado.

Según el veedor y las indagaciones que ha realizado le han permitido establecer que, entre el primer día de este año, hasta el 29 de abril que fue capturado Carlos Mario Álvarez se habían suscrito más de 1.500 contratos por un valor superior a los 60.000 millones de pesos, mientras estuvo Sandra Herrera y Gloría García como alcaldesas encargadas, se hicieron 77 contratos directos.

Y desde el 21 de junio de este año hasta el 20 de septiembre que estuvo como alcalde encargado Álvaro Arias Young, se registraron 915 contratos por un valor que supera los 13.000 millones de pesos, por lo que, de acuerdo con el veedor, Arias Young no fue coherente con el discurso de austeridad y de recuperar las finanzas.

Entre tanto, el secretario de hacienda del municipio Rodrigo Vallejo destacó que Armenia no va a perder su categoría, pues se han seguido instrucciones sobre el recorte del gasto, la austeridad y un manejo más eficiente de los recursos han permitido iniciar un proceso paulatino de recuperación de las finanzas.

De igual manera, el funcionario recordó que se puso en marcha la campaña ‘Pague como pueda, pero pague’, con la cual se está notificando a las personas que tienen obligaciones tributarias vencidas con la administración para que se acerquen, establezcan compromisos de pago y se pongan al día con el municipio.

La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión por tres meses a cuatro concejales de La Tebaida Quindío por extralimitarse en sus funciones.

Se trata del presidente del concejo el Edén Tropical del Quindío, Diego Fernando Arias Uribe, el primer vicepresidente Ricardo Alfonso Celis Rojas, el segundo vicepresidente César Augusto Bolívar Cárdenas y el presidente de la corporación para el año 2017 Jhon Fernando López Casas, quienes deberán estar al margen de sus cargos por 3 meses.

De acuerdo con el comunicado emitido por la procuraduría: “Aplicando una norma declarada inexequible, los disciplinados otorgaron licencias temporales no remuneradas, a la concejal Ana Milena Restrepo Murillo, por un término de siete meses comprendidos entre el 30 de agosto y el 30 de noviembre de 2016, y el 28 de febrero y el 28 de junio de 2017.

Al respecto el concejal Jhon Fernando López Casas señaló que todo obedece a una persecución política por parte de la alcaldesa del Edén Tropical del Quindío Patricia Buitrago, pues él hace parte de la oposición y se ha opuesto a la aprobación del presupuesto para el año entrante y a otras iniciativas del gobierno local, que según el cabildante no generan beneficios colectivos.

Por su parte la mandataria local de los tebaidenses Patricia Buitrago, aunque habló con Caracol Radio no accedió a dejarse grabar, ella manifestó que no se iba a referir al caso y que prefiere que los órganos de control actúen.

El reportero gráfico del diario regional en Quindío, podría ser expulsado del estadio centenario para cubrir encuentros de la Dimayor.

De acuerdo con lo expresado por el reportero gráfico Jhon Holmes Cardona quien trabaja para el diario La Crónica del Quindío, durante el partido esta semana en el que cayó 2 goles a 1 el deportes Quindío ante el Pereira, se registró una riña en una tribuna, que fue objeto de registro gráfico por parte del reportero, pero no fue del agrado de un funcionario de la Dimayor, quien increpó al colega argumentando que él no podía tomar ese tipo de fotos y que estaba prohibidas, además intentó arrebatarle la cámara y hostigó al compañero, hasta que este no se fue del estadio.

Sin embargo y como si fuera poco, el funcionario le dijo que le iba hacer retirar la credencial de la Dimayor, para lo cual se espera la solicitud formal ante el Deportes Quindío, y desde ya se están poniendo las quejas ante la Fundación para la Libertad de prensa.

El departamento del Quindío se destaca en la exportación de productos agro y manufactura, donde el aguacate HASS y el café son los principales protagonistas.

Se están exportando 170 millones de dólares en variedad de productos, donde varios países europeos y la CAN, comunidad andina conformada por Bolivia, Ecuador y Perú, además de Colombia, han mostrado un gran interés por los servicios del departamento.