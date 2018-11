Por desacato a tutela, ordenan 3 días de arresto contra el alcalde de Tunja

Se trata de un fallo de primera instancia frente a un incidente de desacato por una acción de tutela, ya que según el juez cuarto penal municipal de Tunja, el alcalde de la ciudad y su secretario de Infraestructura, no se cumplieron con una sentencia proferida en el 2017.

El lío jurídico tiene que ver con una acción de tutela que un vecino del barrio El Triunfo interpuso contra el municipio porque su predio estaba ubicado en una zona con problemas de humedad que ponía en riesgo a su inmueble.

El juzgado ordenó a la alcaldía que adelantara todas las obras necesarias para evitar amenazas mayores al tutelante, dentro de estas, la construcción de un muro de contención para manejar la filtración de agua que aquejaba la estructura de la propiedad.

Pero según el juez de conocimiento, la orden no se habría cumplido a cabalidad para proteger los derechos fundamentales del accionante y de su núcleo familiar, situación por la cual ordenó en primera instancia tres días de arresto contra el alcalde Pablo Emilio Cepeda Novoa, y para el secretario de Infraestructura de la ciudad, César David López Arenas.

Sin embargo la alcaldía se defiende argumentando que tienen todas las pruebas de que sí cumplieron.

“Nosotros en cumplimiento de la ley, procedimos a suscribir el contrato de obra a través del cual sí se realizaron las adecuaciones ordenadas en el inmueble de acuerdo con lo que técnicamente los funcionarios de la secretaría de infraestructura manifestaron que era lo pertinente hacer”, explicó en Caracol Radio Andrea Báez, la secretaria jurídica de la administración municipal.

Agregó que “todas esto fue aportado como material probatorio ante el juzgado para probar que la administración cumplió con el fallo. Pero el accionante manifestó que los problemas en su inmueble continúan, situación que no se ha podido probar que corresponda a la realidad”.

“Le solicitamos 2 veces a la juez que hiciéramos una visita al lugar con un perito técnico que ella misma designó de la UPTC, con los técnicos de la secretaría de infraestructura y con la juez, para poder determinar de primera mano, si con esa obra no fue suficiente acabar con la dificultad, pero Desafortunadamente esta prueba no fue tenida en cuenta por la juez, no fue decretada por ella, y se ordenó esa orden de arresto del alcalde y una multa”, sostuvo la jurídica de la alcaldía.

Señaló que tienen la confianza de que el juez que va a conocer el caso revoque la medida porque consideramos que no hay lugar a ellos.

El fututo del alcalde Cepeda y de su secretario López, está ahora en manos del juez penal municipal del Circuito de Tunja, quien en tres días deberá decidir si confirma o revoca la orden de arresto dada en primera instancia.