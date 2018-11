Polémica por fiscal que acusa a Carlos Caicedo pero antes fue su defensor

Una nueva polémica rodea a los procesos que le sigue la Fiscalía al ex alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, por cuenta de uno de los fiscales que está próximo a solicitar medida de aseguramiento contra el dirigente en el caso de presunta corrupción en la contratación y ejecución de obras de la Megabiblioteca Distrital.

Se trata de Álvaro José Russo Pardo, un reconocido abogado en Santa Marta y que ahora es el fiscal delegado para una de las 49 investigaciones que tiene abiertas Carlos Caicedo, sin embargo, este mismo jurista fue hace varios años el defensor de su ahora acusado en un proceso por el delito de peculado cuando se desempeñó como rector de la Universidad del Magdalena.

Los alegatos que lideró Russo Pardo en ese proceso correspondiente al año 2007 permitieron que Carlos Caicedo resultara absuelto y durante varios años después el abogado demostró en sus redes sociales y otros escenarios una acérrima defensa de su cliente y del gobierno que protagonizó en el Distrito de Santa Marta entre los años 2012 y 2015.

Ahora cuando Álvaro José Russo Pardo aparece como fiscal delegado en un nuevo proceso en contra de Carlos Caicedo se han generado todo tipo de reacciones.

“Ha tenido la doble condición de ser defensor de Caicedo y ahora acusador, por lo que a mí me parece que esas cosas no son buenas para la justicia y él debería declararse impedido”, afirma el senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, que es uno de los 18 congresistas que esta semana firmaron una carta denunciando persecución política contra el ex alcalde de Santa Marta.