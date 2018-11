En Chinácota cerraron los establecimientos dedicados a la venta de carnes

Con el fin de combatir las acciones ilegales de sacrificio de ganado y venta de carne de contrabando, las autoridades sanitarias iniciaron planes de intervención en el municipio de Chinacota.

Un equipo interinstitucional procedió al cierre de varios establecimientos comerciales dedicados a la venta de distintas carnes por no cumplir con las normas para su funcionamiento. La medida generó de inmediato, acciones de rechazo contra las autoridades por la manera en que se adelantó el proceso desconociendo el contexto local sobre el tema del sacrificio, según los advirtió, la Alcaldesa de Chinacota, Nubia Romero.

“La Polfa, el Invima, secretaria de Salud, llegaron allá y cerraron todos los expendios de carne, pollo y cerdo y es un poquito complicado porque son alrededor de 300 personas que dependen de esto, en Chinácota se comercializa muchísima carne de pollo, cerdo y carne de res…” dijo la mandataria.

Según Romero, en Chinácota no hay una planta de sacrificio que permita adelantar este proceso dentro del sistema de producción, distribucción y comercialización que requiere este renglón de la economía “ cuál es el motivo que están diciendo, que estamos en la ilegalidad, la ilegalidad es ir a matar a Bochalema porque no hay matadero en Chinacota? ilegalidad es matar en el monte pero como no me van habilitar un matadero en Bochalema que nos esta prestando el servicio, están pagando la boleta de degüello…”

Frente a esta situación los comerciantes de este municipio anuncian un paro en Chinácota en busca de soluciones a la problemática.