Adjudican contrato de aseo de colegios públicos en Cartagena

En audiencia pública fue adjudicada la licitación del aseo para las instituciones educativas oficiales del Distrito y las sedes administrativas de la Alcaldía a la empresa Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S., que resultó ganadora del proceso licitatorio, en el que se presentaron 7 proponentes.

La nueva empresa asume desde el martes por un término de dos meses de 2018 y 10 meses de 2019, evitando así que haya crisis en el servicio de prestación del aseo en los planteles educativos del Distrito el próximo año.

El comité evaluador tuvo en cuenta que el oferente cumpliera, entre otros requisitos, con el pago de la seguridad social y nómina, credibilidad en sus antecedentes contractuales en su récord laboral, lo que demostraron aportando los soportes.

El Distrito hará una supervisión estricta al cumplimiento del contrato, especialmente, en el suministro de los elementos de seguridad, pago de nómina y seguridad social a los empleados.

La audiencia contó con la participación de la Personería, Funcicar y la presencia de veedores de la ciudad.

El representante legal de Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S, Guillermo Díaz, precisó que en 2016 la empresa estuvo vinculada con el Distrito con un contrato similar, lo que facilita la labor de ejecución del mismo.

La nueva empresa encargada del aseo de las instituciones educativas del Distrito, es una compañía que funciona a nivel nacional, lleva 40 años en el mercado, tiene sede en Bogotá y en Cartagena.

Por su parte, Efrén Villalobos, presidente de Sintraeducar, explicó que no están en contra de ninguna empresa y que su preocupación es que no se dé continuidad a los procesos que se dieron con la dotación, prestaciones sociales y toda la problemática que no se vuelva a repetir y vamos hacer un seguimiento estricto para que no se repita la historia de Mayordomía.

Este líder sindical, quien participó en todo el proceso licitatorio a solicitud del alcalde Pedrito Pereira, dijo que creará un comité de seguimiento a la nueva empresa.