Superservicios multó a la Emab por fallas en el Carrasco

Por fallas en la prestación del servicio de aseo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso una multa por $529 millones a la Empresa de Aseo de Bucaramanga que opera el Relleno Sanitario El Carrasco.

La multa se impuso por fallas en la disposición final de los residuos en el relleno sanitario, particularmente porque la EMAB no realizó una cobertura diaria de los residuos, no efectuó un correcto manejo de lixiviados y no ejerció control de vectores y roedores.

“La Dirección Técnica de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, realizó visitas entre el 11 de febrero y el 1 de septiembre de 2015, donde evidenció las fallas en la disposición final de las basuras", destaca la Superintendencia.

Estos factores representaron un riesgo para las comunidades aledañas al relleno y para los mismos empleados de la empresa investigada asegura la resolución.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, explicó que es muy importante que la empresa operadora del relleno sanitario El Carrasco cumpla con las especificaciones técnicas para su operación y funcionamiento, porque de esta manera se puede garantizar que la actividad de disposición final de residuos sólidos sea prestada con calidad.

El relleno sanitario El Carrasco atiende la disposición final de residuos provenientes del área metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón) y de otros 12 municipios: Rionegro, Lebrija, Suratá, Charta, California, Barbosa, Matanza, El Playón, Tona, Vetas, Mesa de los Santos, Zapatoca y la vereda Ruitoque.

La Superintendente informó que la entidad de inspección, vigilancia y control, a través de visitas técnicas y recolección de pruebas, busca establecer si el deslizamiento presentado en el relleno El Carrasco, el pasado 3 de octubre de 2018, es causal para una nueva apertura formal de investigación a la EMAB.