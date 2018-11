Juez ordena a La U enviar terna para elegir gobernador (e) de Córdoba

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica falló una tutela interpuesta por el ciudadano Gilberto Ortega Polo, Concejal de Lorica; en la que ordena al Partido de la U y su coalición elaborar una terna para que la Presidencia de la República escoja al nuevo Gobernador (e) de Córdoba.

Lo anterior, con el objetivo de reemplazar al destituido Edwin Besaile Fayad, quien se encuentra apartado del cargo por presuntas irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad y quien recientemente fue inhabilitado por 10 años por la Procuraduría General de la Nación.

Ortega Polo demandó la protección al derecho fundamental de participación consagrado en el Art. 40 de la Constitución Nacional. Afirmó que está “complacido con el fallo, ya que la intención desde un inicio es hacer expresar la voluntad del pueblo cordobés, ya que nosotros elegimos en su momento a Edwin Besaile como nuestro gobernador de Córdoba y que por motivos ya conocidos no está en capacidad de ejercer su cargo. En su momento él aspiró por el Partido de la U y hace más de un año que no está en ese cargo; no es posible que aún siga llevando las riendas del departamento una persona que no es oriunda de nuestras tierras y que además no hace parte de nuestra colectividad. Yo como Concejal del Partido de la U vi la necesidad de que había que respetar los derechos del pueblo cordobés”.

En el fallo firmado por la Jueza Luz Adriana Quintero, se ordena al Director del Partido de la U, Aurelio Iragorri, que en un término de 48 horas elabore la terna y la remita al Ministerio del Interior para que Presidencia escoja al nuevo mandatario.

Si el fallo de tutela no es impugnado, la sentencia se remitirá al expediente y enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión.