Millonario robo a compraventa de oro en Vegachí, Antioquia

Entre diez y doce hombres llegaron en la madrugada del martes al municipio de Vegachí en el nordeste de Antioquia y se robaron 500 millones de pesos en efectivo y otros mil en oro, con una estrategia sacada de las películas de acción.

Las autoridades explicaron que los ladrones llegaron en varios vehículos en los que transportaron los artículos robados, en los que se destacan, joyería, relojes y oro comprado a los mineros de los municipios de Remedios, Segovia y Vegachí durante el fin de semana pasado. Los delincuentes ingresaron a la compraventa rompiendo la pared de un restaurante contiguo, allí, se demoraron varias horas, mientras abrían la caja fuerte donde estaba el efectivo. Efectuado el robo en modalidad de ventosa, huyeron. La policía ya tiene indicios sobre los posibles responsables.

“Es un robo que tuvo su planeación con bastante anterioridad, con información que les permitía determinar a ellos cual era el botín, cuando atacar, porque fue precisamente el día que cometieron hurto, cuando la compraventa había recolectado oro de otros negocios que tienen en Segovia y Remedios”, explicó el Mayor Hernando Enrique Burgos, comandante del distrito tres de la policía en Segovia.

El oficial también indicó que el sistema de alarma no funcionó, por lo que los propietarios no se enteraron de lo sucedido, además, se robaron las discos duros de las cámaras de seguridad del lugar para no dejar registro del robo estilo película.