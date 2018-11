Tres pescadores están desaparecidos en el mar de Urabá

Tres personas que salieron a la faena diaria de la pesca en el municipio de Turbo, zona de Urabá, están desparecidas desde el pasado primero de noviembre, al parecer debido al mal tiempo que se vivió en el área.

Pese a la búsqueda incansable de la Armada Nacional y de los amigos, aun no aparecen y solo han encontrado una manta que llevaban siempre que zarpaban a las aguas del golfo de Urabá.

“La panga no aparece, entonces tenemos fe de que el viento los haya tirado (llevado) muy lejos y por eso no los hayan encontrado. Incluso hay muchas versiones de que el viento los haya tirado para Panamá, entonces la fe y la esperanza de encontrarlos con vida no las perdemos todavía”, relató Yuri Guzmán, hermana de uno de los pescadores.

También resaltó el trabajo de la Armada Nacional que tiene a disposición del operativo todos los recursos necesarios, tanto enpersonal como en equipos, a pesar de lo cual los pescadores ya ajustan siete días y no parecen.