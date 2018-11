Cuestionamientos en el Concejo de Manizales por contrato de Zonas Azules

Pese que hace algunos días la Alcaldía de Manizales manifestó y destacó el buen funcionamiento de las Zonas Azules en la ciudad, que desde hace un año opera la empresa Sutec, en el recinto del Concejo de Manizales, surgieron varios señalamientos contra esa firma.

El primero en exponer su inconformismo fue el concejal del partido Conservador, Julián Fonseca, quién considera que no se ha cumplido con el compromiso de desincentivar el uso de zonas comunes de parqueo en Manizales, sobre todo en el sector del Centro y manifestó que lo único que ha ocurrido es que ahora “los manizaleños están pagando más dinero por ese parqueo”.

Fonseca también dijo que para él no concuerdan las cifras “con las que Sutec se comprometió en contratación de personas en situación de discapacidad, madres cabeza de hogar y personas en condición de vulnerabilidad.

“Vemos que el personal vinculado no concuerda con las cifras que tiene la Secretaria de Salud. Cuándo voy a las calles he visto y he hecho un promedio de más o menos el 80% de personas que trabajan en las Zonas Azules no son ni discapacitados ni madres cabeza de hogar ni personas vulnerables. La Secretaría debe ir al campo y hacer una auditoria para verificar que clase de situación tiene cada persona”, manifestó el concejal.

Piden sistema electrónico de recaudo

Por último Fonseca cuestionó el sistema de recaudo, ya que considera que desde hace mucho tiempo se debió implementar un sistema electrónico para evitar la falsificación de tiquetes.

En este mismo sentido se refirió el concejal del partido Liberal, Rafael Torregrosa, quién dijo que la Alcaldía no va a recibir el total de los dineros que le corresponden por el contrato de zonas azules.

“Es un contrato que está proyectado sobre los 34 mil millones de recaudo sobre la explotación de Zonas Azules. Me preocupa que el 47% de esos recursos que le corresponden a la Alcaldía de Manizales, son 16 mil millones y si usted los divide en los seis años que tiene de plazo el contrato, da cerca de 2 mil 600 millones de pesos. Actualmente el municipio recibe solo mil 500. No les va a dar la proyección y por eso estamos pidiendo un sistema de recaudo electrónico que asegure que al municipio si le van a girar los más de 2 mil 600 millones por el tema de Zonas Azules”, explicó Torregrosa quién calificó que el medio de recaudo actual no es el mejor y se presta para irregularidades como la falsificación de tiquetes.

“No es un trabajo digno por 900 mil pesos”

Otro de los cabildantes que hizo cuestionamientos al operador de las Zonas Azules de Manizales fue Andrés Sierra del partido Mira. Dijo que no cree que esa firma haya encontrado un equilibrio financiero, como lo expuso en el recinto del Concejo el representante legal de Sutec. Le refutó diciéndole que no es posible tener un equilibrio, ya que tienen contratado, en promedio, un operador por zona de parqueo y no 1.5 como lo tenía el anterior operador APD, la cual se quebró y pidió la cancelación del contrato.

Sierra agregó que a los actuales operadores les pagan 900 mil pesos en promedio y trabajan 12 horas por día. “Ese no es un trabajo digno”, dijo el concejal.

El Secretario de Tránsito de Manizales, Carlos Gaviria, manifestó que el tema de Zonas Azules para la ciudad “ha sido muy bueno en comparación con lo que se tenía” y agregó que “hay aportes al municipio, Sutec entrega el dinero a tiempo, los empleados están mejor ubicados y mejor pagos. En resumen es bueno”.

Sobre las quejas de los concejales sobre desincentivar el parqueo en estas zonas, manifestó el funcionario que él cree que si se está desincentivando, ya que hay disminución de tiquetes y eso traduce que hay menos parqueo. Explicó también que el tema es difícil, ya que al año entran en circulación en Manizales 12 mil vehículos nuevos.

Sobre la implementación de un sistema de recaudo electrónico dijo que “puede haber falsificación” y que todo tendrá que mejorar con la tecnología que se viene y un plan maestro de movilidad que contempla un plan especial para el parqueo.

Entre tanto Diana Patricia Griales, secretaria de Salud de Manizales, manifestó que Sutec ha cumplido con la contratación. Aseguró que la administración municipal ha pedido a esa firma que les aporte mes a mes un informe de en qué estado están las obligaciones laborales con cada empleado. Agregó que han verificado los datos reportado por esa firma y no encuentran irregularidades en la contratación de personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad.