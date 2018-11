Senadora bolivarense Nadia Blel dice no al IVA en la canasta familiar

Estamos preocupados y rechazamos que en la ley de financiamiento planteada por el Gobierno se busque que los colombianos paguen más impuestos, manifestó la senadora bolivarense por el Partido Conservador, Nadia Blel.

Blel anunció que no va a acompañar esta reforma tributaria, porque no considera apropiado un aumento en el IVA de los productos de la canasta familiar. “Un colombiano que hoy recibe el salario mínimo, con este tipo de aumentos no podrán cubrir las necesidades del hogar ni mucho menos alimentar de manera adecuada a su familia”, dijo.

“Las personas pensionadas también se verán afectadas por la ley de financiamiento que comenzó a ser debatida esta semana en el Congreso, nos preocupa que con estos nuevos impuestos se les verá afectada su economía, estabilidad y supervivencia, en especial a aquellos que reciben pensiones iguales o inferiores a tres salarios mínimos”, sostuvo.

“Pese a que hemos acompañado al Gobierno en otras iniciativas y propuestas, esta vez le solicitamos respetuosamente que se retire dicha ley y que, por el contrario, se busquen alternativas o medidas que contrarresten las principales causas que obstaculizan el flujo de recursos en el país como lo son la evasión de impuestos, la corrupción y racionalizar el gasto público”, indicó.

“Si se adoptan políticas contundentes en contra de quienes se roban y los que gastan de manera irracional los dineros de la Nación, se podrá tener un ahorro significativo en recursos que luego podrán ser destinados a subsidiar los sectores y los programas sociales que hoy los necesitan”, concluyo la legisladora.