Cartageneros responsabilizan al ESMAD de desmanes en eventos festivos

Por los menos han sido dos las personas que han fallecido este fin de semana en Cartagena en medio de enfrentamientos y desmanes al finalizar distintos eventos festivos de barrios, conocidos como banditos o gozones, en el marco de las Fiestas de la Independencia.

Caracol Radio visitó alguno de esos sectores para conocer qué sucedió en dichos eventos, y los líderes comunales de estas zonas coincidieron en responsabilizar de los desmanes y sus consecuencias al ESMAD y los efectivos de la Policía Metropolitana de Cartagena, como en el corregimiento de Pasacaballos, donde hubo un fallecido.

“La gente le tiene más miedo a la Policía que a los vándalos, hubo un muchacho inocente que murió al parecer por las balas de la Policía y hay heridos de bala en el pueblo. Los agentes se metieron en casas, llevándose televisores, pegándole puñaladas y machetazos a la gente, destrozaron casas y motos”, indicó Juan Carlos Martínez, líder comunal de Pasacaballos, a Caracol Radio.

Por su parte, Victoria Miranda, organizadora de la guacherna juvenil de Los Calamares, donde hubo una persona fallecida, dice que el ESMAD fue el que creó el caos en el evento, porque según ella, llegaron a fomentar el desorden y la violencia.

“El ESMAD llegó con agresividad, no me explico por qué llegan así a un barrio. Ellos mismos buscan el desorden, a tirar botellas, y eso no es posible porque ellos están para poner el orden. Esto se tiene que acabar, porque ellos llegan a fomentar el desorden, a tirar botellas y provocar a la gente para que los ataquen y responder”, relata Miranda.

En otros barrios, como el Barrio Chino, los vecinos ya han interpuesto denuncias por abuso de autoridad por parte de efectivos de la Policía. “Si bien es cierto que hay desmanes y desadaptados en las fiestas de barrios, también la Policía Nacional tiene un escuadrón de represión violenta y salvaje, tiran botellas, meten puñaladas y se enfrentan a las turbas como si fueran otra pandilla más. Vecinos heridos y maltratados ya han instaurado las respectivas denuncias a policías que llegan con pasamontañas”, afirmó Miguel Salgado, de la junta de acción comunal del barrio Chino.

La Alcaldía de Cartagena, como reacción a estos hechos, decidió tomar la medida de prohibir la realización de cualquier acto festivo que no esté contemplado dentro de la programación oficial. El secretario del interior, José Carlos Puello Rubio, aclaró que estos actos “se deben a la intolerancia de personas que no quieren acatar los mandamientos de las autoridades. Se están dando casos de confrontación, hay intolerancia al momento en que las autoridades hacen su trabajo de garantizar la seguridad ciudadana”, dijo.

Al respecto se pronunció el columnista de Caracol Radio, Orlando Oliveros, en su columna “Las fiestas de la policía”, en la que manifestó: “Exigir que se cumpla la norma del Código de Policía que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos en pleno bando, gozón o parranda novembrina es una estupidez que sólo va a provocar conflictos entre la ciudadanía y la fuerza pública”.

“La seguridad y el orden durante las Fiestas de la Independencia deben procurarse desde otras estrategias, unas que sí conozcan la idiosincrasia de Cartagena. Estas normas de ahora, aplicadas sin reflexión sobre el contexto, lo único que traerán serán más muertos y mucha desobediencia”, opinó el columnista.

La columna completa se puede leer y escuchar dando click aquí.