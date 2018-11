Eva, emprendimiento santandereano para la mujer

Desde el 2014, Eva Copa Menstrual encontró la formula completa para emprender su acción de cambio a través de la copa menstrual y ofrecer a las mujeres una alternativa saludable, cómoda, ecológica y económica para los días se su periodo menstrual.

La copa menstrual es un dispositivo que se introduce en la vagina con el fin de recolectar la menstruación. Está fabricada en silicona médica clase VI de la más alta calidad, un material flexible, suave, higiénico e hipoalergénico; a diferencia de otros productos femeninos, no absorbe, permitiendo proteger la mucosa vaginal, ya que no la reseca, no deja fibras y no genera cambios en el pH.

Es fácil de usar y reutilizable por hasta 10 años, convirtiéndola en una solución amigable para el bolsillo y el medio ambiente. Teniendo en cuenta que una toalla higiénica puede demorar hasta 500 años en degradarse y una mujer en promedio usa 20 toallas por periodo, la copa sin duda alguna es la mejor opción para evitar la contaminación.

Con ella se pueden realizar múltiples actividades sin limitaciones, dado que una vez introducida, se adapta perfectamente a las paredes vaginales formando un sello que no permite goteo, brindando comodidad y seguridad prolongada. pues solo requiere ser vaciada cada 6 a 12 horas, dependiendo del volumen del flujo menstrual.

Su limpieza, desinfección y cuidados son muy sencillos: solo requiere de agua.

Para conocer más sobre la copa menstrual haga clic aquí.

Eva

Bucaramanga, Santander, Colombia

Teléfono: 3166197547 - 3142302508

Facebook: @EvaCopaMenstrual

Instagram: @evacopamenstrual