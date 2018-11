Ambulancia del Hospital de Socha en Boyacá estaría usándose para trasteos

Indignados están los habitantes del municipio de Socha, ubicado a 117 km de Tunja, debido al aparente mal uso que le estarían dando a la ambulancia que está a disposición del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la localidad.

Con video en mano, los pacientes denunciaron que cuando necesitan el servicio de ambulancia, no lo prestan como debería ser, pero que en cambio, el vehículo sirve para hacer trasteos.

José Amaya, uno de los ciudadanos que se percató del hecho, señaló que es una constante que “cuando tenemos que solicitar la ambulancia porque se presenta alguna emergencia, nos dicen que la ambulancia no está disponible, que no puede salir del hospital, y que entonces los pacientes tenemos que llegar al centro asistencial, esté como esté, por sus propios medios. Hemos tenido varios accidentes de tránsito dentro de otros casos, en los cuales el traslado ha tenido que realizarse usando los vehículos de la policía, o carros particulares, o en moto, y no es justo que las ambulancias se estén usando para cosa distintas a las de salvar vidas, que es para lo que están hechas”.

Tras la denuncia, el secretario de salud German Pertúz, abrió investigación: “no permitiremos que las ambulancias se usen para fines contrarios a lo que fueron destinadas. A partir de esas denuncias, buscaremos responsables porque esto no puede pasar en un departamento donde necesitamos atención eficaz, y donde estamos haciendo grandes esfuerzos con recursos para una oportuna atención”.

La autoridad de salud aseguró que tendrá mano dura en estos casos para que queden como un precedente, ya que los recursos e insumos para prestar atención médica, tienen que ser sagrados.