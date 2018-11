Aunque arrancó vertedero, Hidroituango sigue por rutas no convencionales

Aunque la puesta en marcha del vertedero ha sido considerada como uno de los logros más significativos para superar la emergencia en Hidroituango, el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aclaró que no se ha cumplido ningún hito, que persiste el incumplimiento del cronograma del proyecto y que el mismo se sigue saltando elmodelo original de trabajo.

“Como una obra en construcción no se ha coronado ningún hito, la presa no está terminada, hay un túnel dedescarga intermedia, que da al caudal ecológico para que no se seque el rio Cauca, no está terminado y la casa de máquinas no está cerrada; quiere decir que todavía el proyecto está caminando por rutas no convencionales, se salió del modelo original y se trata de superar la crisis”, explicó el mandatario de los antioqueños.

El gobernador Luis Pérez informó que el estado de calamidad pública y la Alerta Roja no será levantada en el municipio de Valdivia porque aún hay dos túneles que fueron construidos para desviar el río, que siguen taponados, y en caso de liberarse de manera natural podrían ocasionar una avalancha que afecte sensiblemente a las comunidades aguas abajo del proyecto.

Sin embargo y pese al reparo, el Gobernador Pérez Gutiérrez admitió que fue ‘espectacular’ ver cómo el agua salía por primera vez del vertedero en ese proyecto de generación eléctrica.